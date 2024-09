Astro de reality americano de reforma morre, aos 58 anos, após ser esfaqueado

O designer Eduardo Xol, de 58 anos, astro do reality show de reformas, foi esfaqueado e morto em Palm Springs. O site de celebridades TMZ, informou que a vítima foi encontrada ferida no último dia 10 e faleceu 9 dias depois, na última quinta-feira (19), no Desert Regional Medical Center. Porém, a notícia do óbito só foi confirmada na quarta-feira (25).

Segundo o Departamento de Polícia de Palm Springs, Eduardo Xol foi encontrado com ferimentos graves, provenientes de um esfaqueamento. O designer foi levado ao hospital em estado “grave, mas estável”.

A família do designer enviou uma nota à imprensa local pedindo respeito e privacidade: “Estamos com o coração partido pela perda trágica de nosso amado Eduardo Xol. Como sua família, sabemos que sua gentileza tocou a vida de tantas pessoas”.

“Pedimos que essa gentileza seja devolvida agora, permitindo que nossa privacidade seja respeitada enquanto processamos nossa dor. Ao invés de de flores, pedimos que doações sejam feitas em nome de Eduardo para a Lupus Foundation of America, pois ele passou grande parte de sua vida a serviço dos outros”, encerraram.

De acordo com autoridades de segurança, um suspeito, identificado como Richard Joseph Gonzales, foi preso horas depois, sob acusação de ter esfaqueado Xol. Ele tem 34 anos e é da cidade de Cathedral City, na Califórnia. O homem ainda está detido, sem direito a fiança, pois a polícia solicitou que acusações de assassinato sejam feitas contra ele.

Eduardo Xol se tornou designer de TV no Extreme Makeover: Home Edition. Além disso, ele estudou teatro na UCLA e se formou ator. Também foi tecladista e percussionista, e produziu musicais de teatro e revistas de comédia que excursionaram pelos EUA.

Nascido em Los Angeles, filho de pais mexicano-americanos, ele participou de projetos de música e vídeo para TV na América Latina. Nas telinhas e telonas, ele atuou no filme Bravo, em 1998; e em novelas como La Jaula de Oro, Sentimientos de Oro e Acapulco, Cuerpo y Alma.