Veja detalhes do velório e da despedida do ator Gerson Brenner
A despedida do ator Gerson Brenner já tem data e locais definidos em São Paulo. Marta Brenner, esposa do artista, foi a responsável por divulgar as informações por meio das redes sociais.
O velório de Gerson Brenner será realizado nesta quarta-feira, 25, das 9h às 12h. A cerimônia ocorrerá no Cemitério da Quarta Parada, localizado na zona leste da capital paulista.
Na sequência do velório, o corpo do ator será encaminhado para a cremação. O procedimento está marcado para as 13h, no Crematório Vila Alpina, também em São Paulo.
Morte após anos de luta
Gerson Brenner faleceu na segunda-feira, 23, aos 66 anos de idade. A causa do óbito foi falência múltipla dos órgãos, conforme divulgado.
O ator enfrentava, há décadas, as severas consequências de um grave incidente. Em 1998, ele foi atingido por um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto, episódio que marcou profundamente sua vida e carreira.
Sucesso na televisão brasileira
Durante a década de 1990, Gerson Brenner consolidou-se como um dos rostos conhecidos da televisão brasileira. Ele teve destaque especialmente em produções da TV Globo.
Entre seus trabalhos mais lembrados está a novela “Rainha da Sucata”, de 1990, na qual interpretou o personagem Gerson Giovanni. Este papel ajudou a projetá-lo nacionalmente.
Brenner também atuou em “Perigosas Peruas” (1992), onde viveu um policial. Seu último trabalho na televisão foi em “Corpo Dourado” (1998), dando vida ao personagem Jorginho antes do incidente que mudou sua vida.
