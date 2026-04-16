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Marabá se prepara para noite de fé com o 'Vem Louvar Pará'

Com Aline Barros entre as atrações, festival reúne música, espiritualidade e impacto social no Sudeste do Pará

O Liberal
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O festival Vem Louvar Pará chega a Marabá neste sábado, 18 de abril, para sua terceira edição (Divulgação)

O festival Vem Louvar Pará chega a Marabá neste sábado, 18 de abril, para sua terceira edição. Promovido pelo governo do Pará, o evento ocorrerá ao lado do Ginásio da Folha 16, a partir das 19h, e busca mobilizar comunidades cristãs da região Sudeste paraense com entrada gratuita.

O pastor Emilson Vieira de Oliveira, atuante há dez anos no município, destacou o grande envolvimento da comunidade. Ele ressaltou que o festival vai além da música, sendo um momento de união e fortalecimento de valores. “Minha expectativa para este evento é muito positiva, pois será um momento de unidade, de fortalecimento de valores e de impacto na vida das pessoas”, pontuou Oliveira.

Emilson Vieira também enfatizou a relevância da parceria entre o poder público e as instituições religiosas. “Essa iniciativa do governo do Estado é importante porque abre espaço para valores que edificam a sociedade. Quando há essa parceria com a igreja, quem ganha é a população”, afirmou o pastor.

Impacto econômico e cultural

Além do caráter religioso, o Vem Louvar Pará reforça o calendário cultural de Marabá. O festival amplia as oportunidades para trabalhadores informais, pequenos empreendedores e setores ligados ao turismo e à economia criativa da cidade.

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) prevê que a realização do evento deverá impulsionar áreas como comércio, serviços e transporte. Segundo a ex-secretária da pasta, Ursula Vidal, então em exercício, o festival atua como um vetor de desenvolvimento econômico.

“A expectativa para Marabá é de mais uma grande edição do 'Vem Louvar Pará', pelo sucesso que já tivemos em Belém e em Breves. Estamos falando de um impacto direto na economia das cidades que recebem o festival. Um estudo da FGV já mensura esse efeito: a cada R$ 1 investido na economia criativa, o retorno é de R$ 6,70”, detalhou Ursula Vidal.

Atrações musicais

Entre os destaques da programação musical está a cantora Aline Barros, com mais de 30 anos de carreira e reconhecimento nacional e internacional. “Estou com uma expectativa muito especial para o ‘Vem Louvar’ em Marabá. Creio que será uma noite marcada pela presença de Deus, onde muitas vidas serão tocadas e renovadas”, declarou a artista.

Também estão confirmados os cantores Jefferson & Suellen e a banda FHOP Music, prometendo uma noite de fé e adoração para o público presente.

Estrutura e organização

De acordo com o organizador do festival, o pastor Lourival Pereira, a edição de Marabá seguirá o alto padrão das anteriores. Ele citou o evento de Breves, que reuniu mais de 30 mil pessoas, como um sucesso de louvor e valorização da comunidade evangélica.

“Agora seguimos para Marabá com a mesma missão, o mesmo propósito, levando a melhor estrutura de som, iluminação e organização, para proporcionar um grande evento de fé, louvor e celebração”, afirmou Lourival Pereira, garantindo uma experiência de qualidade para os participantes.

Serviço

  • Evento: Festival “Vem Louvar Pará”
  • Data: Sábado, 18 de abril
  • Hora: 19h
  • Local: Marabá, ao lado do Ginásio da Folha 16
  • Entrada: Gratuita
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Palavras-chave

Vem Louvar Pará

Secretaria de Estado de Cultura (Secult)

Marabá
Cultura
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