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Doc resgata origem da TV Liberal e seu impacto no telejornalismo da Amazônia

Lançamento de '50 anos - início, presente e futuro' ocorreu nesta quinta (23) à noite no SESC Ver-o-Peso, no centro de Belém

Eduardo Rocha
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Leo Nunes: a história da TV Liberal por meio de depoimentos e imagens raras (Foto: Adriano Nascimento / O Liberal)

A construção da TV Liberal que chega, agora, nesta segunda quinzena de abril de 2026, a cinco décadas de funcionamento, com uma produção histórica de conteúdos relacionados ao Norte do Brasil, à Amazônia, é contada no documentário "50 anos - início, presente e futuro", lançado na noite desta quinta-feira (23) no SESC Ver-o-Peso, no centro de Belém. O lançamento desse trabalho jornalístico, tendo como diretor o jornalista Leo Nunes, serviu para o reencontro de profissionais que contribuíram com essa caminhada da emissora, como Linomar Bahia, Francisco Cezar, Edson Matoso, Priscilla Castro, Carlos Bonatelli e o diretor executivo da TV Liberal, Alan Vale, entre outros convidados para o evento. O documentário, contando os bastidores da criação da emissora, a partir do empreendedorismo de Romulo Maiorana, idealizador e fundador do Grupo Liberal, e mais a histórica filiação à TV Globo e os desafios enfrentados no primeiro ano, poderá ser conferido neste domingo (26), após o 'Fantástico'. A TV Liberal foi inaugurada em 27 de abril de 1976.

Entre as atrações do documentário está uma entrevista exclusiva com José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, executivo da Rede Globo na época e idealizador do Padrão Globo, acerca da criação da TV Liberal e a filiação à Rede, em 1º de maio de 1976. "Então, esse documentário propõe que a gente olhe para o início, não para o passado, mas para o início da TV. Quem ajudou e contribuiu para o início dessa história que a gente vê hoje", ressaltou Leo Nunes.
  
O documentário mergulha no ano de 1976, quando, em 27 de abril daquele ano, na presença de Romulo Maiorana, ao lado da esposa Déa Maiorana; os jornalistas Linomar Bahia e Ossian Brito, técnicos e, em particular, o então ministro das Comunicações, Euclides Quandt de Oliveira, deu-se a inauguração da TV Liberal. O trabalho jornalístico conta como o projeto se tornou realidade em Belém.

Entre as atrações do documentário está o encontro inédito entre a primeira dupla de apresentadores da emissora, Francisco Cezar e Vera Cascaes, que estrearam em 1976, e dois dos atuais rostos do Jornalismo da casa, João Jadson e Priscilla Castro. "A história da TV Liberal é parte da minha história. Eu estou há mais de 20 anos na empresa, ano que vem eu já faço 25 anos, é praticamente metade da minha vida mesmo que eu divido com a TV Liberal", declarou Priscilla Castro. Ela já atuou como produtora, repórter e é apresentadora do telejornal JL1 há mais de 15 anos. "E estar trabalhando no telejornal que eu amo, é muito gratificante, é realização de sonhos", disse a jornalista.

image Lançamento do documentário reuniu profissionais de Imprensa no SESC Ver-o-Peso (Foto: Adriano Nascimento / O Liberal)

Outro momento marcante no documentário é Alberto Pinheiro e Tarrika conferindo uma fita VHS sobre o programa "Rock 76" apresentado por eles em 1976. Um dos desafios mais simbólicos da produção foi a recriação do primeiro telejornal da emissora, que não possui registros em vídeo no acervo. 

Legado

Além da entrevista de Boni enaltecendo o empreendedorismo e compromisso de Romulo Maiorana com o projeto de instalação da TV Liberal, os espectadores vão poder conferir depoimentos emocionados de como tem sido fazer a história da TV Liberal ao longo de 50 anos, ou seja, não sendo apenas testemunha desse processo mas como protagonista, como frisou o jornalista Edson Matoso, um dos apresentadores históricos da emissora, durante o lançamento do documentário.

Carlos Bonatelli, diretor de Jornalismo da TV Liberal, destacou que essa é uma história de responsabilidade, porque a emissora "integrou todo o Pará por meio do seu jornalismo". "O que acontecia aqui, em Belém, ou no interior, todo mundo via também, como se fosse o quintal da casa, nos telejornais da TV Liberal". "Então, é importante contar os 50 anos, uma parte de cada pessoa que contribuiu para essa história muito bonita". 

Essa história teve, entre outros protagonistas, Linomar Bahia, 91 anos, com 76 de jornalismo. Ele estava na sede da TV Liberal no momento da inauguração da emissora. "Reviver esse momento é uma emoção extraordinária, porque não são celebrados apenas os 50 anos de uma televisão, mas celebra-se principalmente um novo tempo da televisão em Belém, no Pará e na própria região amazônica". 

O documentário "50 anos - o início, presente e futuro' traz também depoimentos e imagens do jornalistas Regina Alves, Tito Barata, Simone Amaro e Tarso Sarraf e os publicitários Oswaldo Mendes e Ivo Amaral, entre outros nomes que construíram os primeiros 50 anos da TV Liberal. 

 

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