Frei Gilson retorna ao Círio Musical e é destaque da programação de 2026

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) divulgou a programação do Círio Musical 2026, que ocorrerá durante a quinzena nazarena com shows diários na Concha Acústica da Praça Santuário, no período de 11 a 25 de outubro, sempre a partir das 20h. Entre os destaques desta edição está Frei Gilson, além da participação inédita da Fraternidade São João Paulo II e da Comunidade Colo de Deus, e o retorno da atração internacional Junho Chu, que fez sucesso na edição de 2025.



Frei Gilson, sacerdote carmelita e cantor católico, é um dos nomes mais conhecidos da música religiosa no Brasil. Sua primeira e única participação no Círio Musical foi em 2023, quando abriu a programação da quinzena do Círio de Nazaré. Natural de São Paulo, Frei Gilson é membro da Ordem dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo e ganhou projeção nacional por meio da música e da evangelização nas redes sociais. Suas composições e momentos de oração transmitidos pela internet reúnem milhões de seguidores, especialmente entre jovens.



Ao longo da carreira, lançou diversos álbuns e se tornou conhecido por canções como “Acalma Minha Tempestade”, “Eu Seguirei” e “Eu Te Levantarei”. Além da música, também realiza retiros, encontros de oração e missões pelo país, utilizando a comunicação digital como ferramenta de evangelização.



A Fraternidade São João Paulo II é uma comunidade católica fundada no Brasil em 1º de maio de 2012 pelo padre Ailton Fernandes Cardoso. Voltada à evangelização, formação espiritual e ação social, possui forte atuação entre jovens, famílias e sacerdotes, inspirada na espiritualidade de São João Paulo II. O grupo também se destaca por seu ministério musical e ações de evangelização, que têm grande alcance nas redes sociais e em eventos religiosos.



Já a Comunidade Colo de Deus é um movimento católico contemporâneo voltado à evangelização, especialmente entre jovens, utilizando música, eventos e mídias digitais para promover experiências de oração e formação espiritual. A comunidade foi fundada em 2009, na cidade de Curitiba (PR), pelo padre Bruno Costa e pelo missionário Junior Melo. Ela integra o movimento das chamadas novas comunidades católicas, semelhante a iniciativas como Canção Nova e Comunidade Católica Shalom.



“O Círio Musical é um importante instrumento de evangelização e um momento em que a participação dos jovens se fortalece na programação da festividade. Por isso, a escolha das atrações é feita com muito cuidado, priorizando artistas que se identifiquem com a vivência da fé católica”, afirma o coordenador do Círio 2026, Antônio Sousa.

Encerramento



Entre as demais atrações confirmadas estão bandas e cantores consagrados da música católica, como Anjos de Resgate, Rosa de Saron, Eliana Ribeiro, Thiago Brado, Ministério Seráfico, Missionário Shalom, Adoração e Vida, Adriana Arydes, Tony Alyson, Sementes do Verbo, Rafael Morel, Banda Caju e Davidson Silva.



O encerramento da programação será no domingo, 25 de outubro, com apresentação do Padre Francisco Cavalcante e do Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, marcando o encerramento do Círio de Nazaré 2026, fato que não acontecia desde 2018.



Padre Cavalcante é um dos párocos mais jovens a atuar no Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Atualmente, além das atividades paroquiais, exerce a função de Coordenador de Comunicação do Santuário. Em 2025, lançou a canção inédita “Plácido Sou Eu”, com produção musical de Henrique Cirino. A obra homenageia Plácido José de Souza, o caboclo que encontrou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré.



O Ministério de Música da Guarda de Nazaré é formado por integrantes da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, uma das instituições mais tradicionais ligadas à devoção mariana em Belém. Fundada em 1903, a Guarda surgiu com a missão de proteger a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e auxiliar na segurança durante as procissões, especialmente diante da grande multidão de fiéis que participa da celebração.



O Círio Musical 2026 tem patrocínio da Equatorial Pará.



Confira a programação do Círio Musical 2026:



11/10 – Fraternidade São João Paulo II

12/10 – Eliana Ribeiro

13/10 – Anjos de Resgate

14/10 – Frei Gilson

15/10 – Thiago Brado

16/10 – Ministério Seráfico e Rafael Morel

17/10 – Missionário Shalom

18/10 – Adoração e Vida

19/10 – Banda Caju e Comunidade Colo de Deus

20/10 – Davidson Silva

21/10 – Rosa de Saron

22/10 – Tony Alysson

23/10 – Comunidade Sementes do Verbo e Junho Chu

24/10 – Adriana Arydes

25/10 – Padre Cavalcante e Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré



