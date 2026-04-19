Chuva ininterrupta em Belém causa alagamentos e transtornos em vários bairros

Uma forte chuva atingiu Belém neste domingo (19), causando alagamentos em diversas vias e transtornos para moradores. Bairros como o Tapanã foram severamente impactados, enquanto outros pontos da cidade também registraram acúmulo de água.

No bairro do Tapanã, a situação foi crítica. Vídeos divulgados por moradores mostram casas invadidas pela água e lama, evidenciando os graves prejuízos e dificuldades enfrentadas pela comunidade após o temporal.

Cenário de alagamentos em Belém

Outros pontos da capital paraense também registraram alagamentos significativos. Na Avenida Avertano Rocha, no cruzamento com a travessa Padre Eutíquio, o volume de água dificultou drasticamente o tráfego de veículos. O mesmo cenário se repetiu em vias próximas ao canal da Avenida Antônio Baena com a Pedro Miranda.

Neste último local, uma cena em particular chamou a atenção dos observadores: crianças foram flagradas brincando na água acumulada. Enquanto isso, motoristas precisaram adotar desvios e manobras arriscadas para conseguir prosseguir viagem, diante da impossibilidade de trafegar pelas vias alagadas.

Temporal de Domingo Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal

Impactos e dificuldades da população

Os moradores da capital relatam prejuízos materiais significativos em suas residências e grandes dificuldades de mobilidade urbana. A forte intensidade da chuva, que persistiu por um dia inteiro na cidade, deixou a capital paraense em estado de alerta e com sérios problemas de infraestrutura.