Belém registra pontos de alagamento com forte chuva neste domingo (19/4)

Belém registrou pontos de alagamentos com a intensa chuva registrada neste domingo (19/4). A previsão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) é de que, na tarde e noite de segunda-feira (20/4), o céu esteja predominantemente nublado a encoberto com pancadas de chuvas.

Na passagem Redenção, próximo ao Canal do Caraparu, no bairro do Guamá, a via ficou completamente alagada. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a situação do local durante a chuva. Nas imagens, é possível ver um homem empurrando um carro e um motociclista tendo dificuldade para atravessar o trecho. Outro ponto com alagamento foi na passagem Santo Antônio, bairro do Marco.

Tempo

Conforme o boletim da COMHAR, pela manhã de segunda (20/4), o céu deve estar com muitas nuvens, predominantemente nublado, com chuvas de intensidade fraca a moderada. Durante a tarde e noite, são esperadas trovoadas, juntamente com pancadas de chuva, e uma alta probabilidade do quadro se estender pela madrugada.

Em Belém, a temperatura máxima é esperada em 30 °C e mínima de 24 °C, e a umidade relativa do ar entre 75% e 100%. Ainda segundo a previsão da COMHAR, com ventos fracos a moderados, predominantes de Norte/Nordeste.

Confira a previsão de maré em Belém na segunda (20/4)

3,4 metros às 1h17.

0,60 metros às 8h19.

3,48 metros às 13h31.

0,41 metros às 21h17.