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Grande Belém tem chuva intensa no fim de semana; segunda (20/4) terá trovoadas e céu nublado

Previsão da Coordenação de Monitoramento Hidrometeorológico e da Qualidade do Ar (COMHAR) é de que, durante a tarde e noite de segunda-feira (20/4), o céu esteja predominantemente nublado a encoberto com pancadas de chuvas

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra a chuva intensa em Ananindeua, na Grande Belém. (Foto: Redes sociais)

Desde sábado (18/4), a Região Metropolitana de Belém (RMB) registra chuva. Neste domingo (19/4), o cenário continuou o mesmo. A previsão da Coordenação de Monitoramento Hidrometeorológico e da Qualidade do Ar (COMHAR), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), é de que na tarde e noite de segunda-feira (20/4), o céu esteja predominantemente nublado a encoberto com pancadas de chuvas.

No Mangal das Garças, estava marcada a programação do Eco Arte neste domingo (19/4). Porém, ela foi cancelada devido às fortes chuvas. A medida, segundo a página do espaço nas redes sociais, foi tomada para garantir a segurança de todos os visitantes, colaboradores e participantes do evento.  

Na avenida Pedro Miranda, no cruzamento com a Travessa Vileta, no bairro da Pedreira, uma árvore caiu e resultou na interrupção do fornecimento de energia elétrica em ao menos dois bairros de Belém. Moradores da área relataram que a chuva possivelmente possa ter influenciado no tombamento do vegetal.

Tempo

Conforme o boletim da COMHAR, pela manhã de segunda (20/4), o céu deve estar com muitas nuvens, predominantemente nublado, com chuvas de intensidade fraca a moderada. Durante a tarde e noite, são esperadas trovoadas, juntamente com pancadas de chuva, e uma alta probabilidade do quadro se estender pela madrugada.

Em Belém, a temperatura máxima é esperada em 30 °C e mínima de 24 °C, e a umidade relativa do ar entre 75% e 100%. Ainda segundo a previsão da COMHAR, com ventos fracos a moderados, predominantes de Norte/Nordeste.

Confira a previsão de maré em Belém na segunda (20/4)

  • 3,4 metros às 1h17.
  • 0,60 metros às 8h19.
  • 3,48 metros às 13h31.
  • 0,41 metros às 21h17.
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