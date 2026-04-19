Queda de árvore provoca falta de energia em bairros de Belém

A queda de uma árvore na Avenida Pedro Miranda, no cruzamento com a travessa Vileta, no bairro da Pedreira, causou interrupção no fornecimento de energia elétrica em ao menos dois bairros de Belém, na manhã deste domingo (19). Com o tombamento do vegetal, a fiação de um poste pegou fogo e a via foi bloqueada. Ainda não há informações oficiais sobre o que teria provocado a queda da árvore. Moradores de áreas próximas ao incidente, assim como também em parte do bairro do Marco, relataram que ficaram sem energia.

A falta de luz afetou residências, prédios comerciais e também o funcionamento de semáforos, comprometendo o trânsito em alguns pontos de grande movimentação da área. Motoristas que passavam pelo local enfrentaram dificuldades, principalmente pela ausência de sinalização eletrônica, o que exigiu atenção redobrada para evitar acidentes.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar a remoção da árvore. A Equatorial também enviou equipes para trabalharem no restabelecimento da energia elétrica.