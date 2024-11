Ed Motta é vaiado após demitir funcionário durante show

O cantor Ed Motta foi alvo de vaias após destratar um funcionário durante um show realizado no Rio de Janeiro, no último domingo (17). Na ocasião, ele ficou irritado com um erro do roadie da sua equipe de som, que teria prejudicado sua apresentação. Ele criticou e demitiu o funcionário no meio do show, causando indignação do público presente.

“Você está fora, cara. Eu tinha falado que você ia ficar, mas este é o último show que você faz”, disse Ed Motta. O funcionário ainda tentou se aproximar, mas foi afastado pelo cantor, que disse: “Sai de perto de mim, sai de perto”.

A forma desrespeitosa de tratamento com o funcionário causou irritação no público, que vaiou o cantor. A cena viralizou nas redes sociais e causou mais ódio ainda para usuários de internet.

“Fui pra ver o show e curtir as músicas e em cada nova música um novo atrito aparecia. Decepcionou! Além do mais, muito feio suas atitudes com sua equipe, inclusive ‘demitindo’, na frente de todo o público uma pessoa da produção, a quem expôs de uma forma pouco cuidadosa”, criticou a fã

Ed Motta chegou a responder a fã nos comentários e defendeu a sua atitude para com o profissional.

“Foram menos cuidadosos e profissionais comigo. Todos recebem o mesmo cachê, o nível dos erros cometidos hoje comprometeram a minha performance e consequentemente da banda”, Não foi coisa simples, coisa pouca, foi grave, sério. Mas você tem toda razão eu deveria ter inteligência emocional (sangue de barata) mais aguçada. Pedi desculpas pelo ocorrido no show e peço novamente a você e todos os presentes”, disse o cantor.