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Roberta Miranda afirma que mulheres lésbicas sentem mais prazer no sexo: ´É simples'

Cantora comentou publicação sobre pesquisa envolvendo prazer feminino

O Liberal
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Roberta Miranda (Reprodução/ Instagram)

A cantora Roberta Miranda movimentou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira (18) ao comentar um conteúdo sobre sexualidade feminina. A artista compartilhou, nos Stories, uma publicação que citava uma pesquisa segundo a qual mulheres lésbicas teriam mais orgasmos do que mulheres heterossexuais, além de mencionar que estudos buscavam entender as razões por trás desse dado.

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 "A 'ciência' busca entender?? É simples, ela não é só um buraco onde a penetração é feita por fazer e ponto. Duas mulheres se tornam uma, pois elas se reconhecem, cada célula que pulsa, cada movimento e momentos onde depositam, sim! Desejos e não esperma", reagiu a sertaneja, nos Stories. 

Roberta Miranda afirma que mulheres lésbicas sentem mais prazer no sexo: ´É simples'

Em outra publicação, Roberta compartilhou um segundo post que afirma que, "se tirar o ato sexual do contexto, a maioria dos homens não gosta de mulheres nem as admira, mas sim de outros homens - como amigos, cantores e jogadores”. A mensagem ainda ressalta que “sentir atração sexual é diferente de saber amar uma mulher”.

Ao comentar o conteúdo, a cantora escreveu: “Concordo! Sempre falei isso”.

Orientação sexual

Em 2025, a cantora já havia abordado publicamente sua orientação sexual pela primeira vez.  "Eu sou bi, ok? A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Você não paga as minhas contas, não sente a minha dor, não faz nada por mim. Eu sou bi, com muito orgulho".

Na ocasião, também explicou que evitou falar sobre o assunto durante décadas por questões familiares. Segundo a artista, a decisão estava relacionada a um compromisso feito com a mãe. 

No mês de agosto do ano passado, Roberta Miranda assumiu um relacionamento com o segurança e mecânico Daniel Torres, então com 24 anos.

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