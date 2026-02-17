VÍDEO: Roberta Miranda paga R$ 800 por pipoca e emociona ambulante

A cantora Roberta Miranda protagonizou um gesto que viralizou nas redes sociais durante o carnaval. De passagem por Pernambuco, a artista pagou R$ 800 a uma vendedora ambulante por cerca de 12 pacotes de pipoca e distribuiu os produtos a foliões no Bairro do Recife. O momento foi registrado em vídeo e publicado no Instagram da cantora no último domingo (15).

Nas imagens, Roberta pergunta o preço da pipoca à comerciante Isabela Ferreira, de 25 anos, que responde que cada unidade custava R$ 5. Após distribuir os pacotes entre as pessoas que estavam ao redor, a cantora retirou uma nota de R$ 200 da carteira e entregou à ambulante. Em seguida, repetiu o gesto outras três vezes, totalizando R$ 800.

Isabela relatou que ficou surpresa com a atitude. “Eu não estava acreditando. Roberta perguntou quantas pipocas ela tinha que pagar e eu estava desnorteada da cabeça. Ela perguntou se R$ 50 dava e eu disse que sim, mas ela puxou uma nota de R$ 200. Nessa hora, não acreditei, achei que estava sonhando, que iria acordar a qualquer momento. De repente, ela puxou mais uma nota de R$ 200. Então, comecei a tremer e chorar”, contou.

Segundo a vendedora, o valor será utilizado para comprar um fogão novo, uma necessidade antiga.

Na publicação, Roberta escreveu: “Sempre deixo claro: uso minha imagem para que as pessoas entendam que, ao ter um olhar carinho ao próximo, Deus fica feliz”.

Boa ação também em Belém

Em dezembro de 2025, Roberta Miranda esteve em Belém, onde também protagonizou um gesto semelhante. Na ocasião, a artista comprou toda a mercadoria de um vendedor de algodão-doce por R$ 200.

Após a compra, distribuiu parte dos produtos à equipe e informou ao ambulante que ele poderia continuar vendendo o restante, ficando com o valor recebido. Antes de deixar o local, ainda pediu a bicicleta do vendedor emprestada e pedalou pelo Boulevard da Gastronomia, chamando a atenção de quem acompanhava a cena.

