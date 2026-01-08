Gaby Amarantos e Melody lançam tecnomelody para divulgar o BBB 26

As cantoras Gaby Amarantos e Melody se uniram em um feat inédito de tecnomelody para uma ação publicitária ligada ao Big Brother Brasil 26. As artistas são as protagonistas do videoclipe do jingle “24 horas de play”, lançado oficialmente nesta quinta-feira (8) como parte da campanha de divulgação da experiência 24 horas do reality no Globoplay.

A música funciona como trilha promocional do pay-per-view do BBB 26, que transmite o programa ininterruptamente pelo streaming. Com ritmo inspirado no tecnomelody, a faixa traz referências a dinâmicas e situações comuns do confinamento, como provas, jogo da discórdia e votações.

VEJA MAIS

A estreia do BBB 26 está marcada para a próxima segunda-feira (12), na TV Globo, reunindo participantes dos grupos Pipoca e Camarote, além de ex-BBBs, chamados de Veteranos.

O videoclipe promocional tem produção da Blackmamba, com direção de Phil Mendonça e coordenação de produção de Pedro Amaro. A produção musical ficou a cargo de Maurício Abrahams, da Globo, em parceria com a MGZD, empresa que já participou de projetos premiados, inclusive com reconhecimento no Grammy Latino, e que também esteve envolvida no álbum “Rock Doido”, de Gaby Amarantos.