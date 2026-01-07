Gaby Amarantos anuncia parceria com Melody em nova música

A cantora paraense Gaby Amarantos anunciou uma parceria musical com Melody. As duas devem lançar juntas a música “24 Horas de Play”, que, segundo a movimentação nas redes sociais, faz parte de uma ação promocional ligada ao Big Brother Brasil 26.

Nesta quarta-feira (7), Melody publicou um vídeo ao lado de Gaby Amarantos em que as duas aparecem cantando um trecho da nova música. A publicação integra a campanha de divulgação do pay per view do BBB 26, que terá transmissão 24 horas por dia.

O vídeo faz referência direta a uma polêmica recente envolvendo Melody. Durante participação no programa De Frente com Blogueirinha, a cantora acabou “vazando” um trecho da música “Fala Quem É”, parceria com Anitta. Após o episódio, Melody deixou de participar oficialmente da faixa.

A canção “Fala Quem É”, que conta com Anitta, Pabllo Vittar e Marina Sena, foi lançada posteriormente no EP Ensaios da Anitta sem a participação de Melody, que acabou sendo retirada da versão final.

No vídeo publicado por Melody, Gaby Amarantos entra na brincadeira e faz referência direta ao episódio. “Que tudo! A senhora é boa de vazar os babados, hein?”, comenta a cantora paraense.

Nos comentários da publicação, Gaby seguiu com o tom bem-humorado. “Não era pra vazar ainda, baby 😭”, escreveu a artista, reforçando o clima de descontração da ação.

Apesar da repercussão, a música “24 horas de play” ainda não teve lançamento oficial anunciado.