Gaby Amarantos anuncia parceria com Melody em nova música
Cantoras divulgaram prévia da faixa “24 horas de play”, que integra ação promocional ligada ao BBB 26
A cantora paraense Gaby Amarantos anunciou uma parceria musical com Melody. As duas devem lançar juntas a música “24 Horas de Play”, que, segundo a movimentação nas redes sociais, faz parte de uma ação promocional ligada ao Big Brother Brasil 26.
Nesta quarta-feira (7), Melody publicou um vídeo ao lado de Gaby Amarantos em que as duas aparecem cantando um trecho da nova música. A publicação integra a campanha de divulgação do pay per view do BBB 26, que terá transmissão 24 horas por dia.
VEJA MAIS
O vídeo faz referência direta a uma polêmica recente envolvendo Melody. Durante participação no programa De Frente com Blogueirinha, a cantora acabou “vazando” um trecho da música “Fala Quem É”, parceria com Anitta. Após o episódio, Melody deixou de participar oficialmente da faixa.
A canção “Fala Quem É”, que conta com Anitta, Pabllo Vittar e Marina Sena, foi lançada posteriormente no EP Ensaios da Anitta sem a participação de Melody, que acabou sendo retirada da versão final.
No vídeo publicado por Melody, Gaby Amarantos entra na brincadeira e faz referência direta ao episódio. “Que tudo! A senhora é boa de vazar os babados, hein?”, comenta a cantora paraense.
Nos comentários da publicação, Gaby seguiu com o tom bem-humorado. “Não era pra vazar ainda, baby 😭”, escreveu a artista, reforçando o clima de descontração da ação.
Apesar da repercussão, a música “24 horas de play” ainda não teve lançamento oficial anunciado.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA