O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gaby Amarantos anuncia parceria com Melody em nova música

Cantoras divulgaram prévia da faixa “24 horas de play”, que integra ação promocional ligada ao BBB 26

Hannah Franco
fonte

Gaby Amarantos confirma feat com Melody em ação ligada ao BBB 26 (Reprodução/Instagram)

A cantora paraense Gaby Amarantos anunciou uma parceria musical com Melody. As duas devem lançar juntas a música “24 Horas de Play”, que, segundo a movimentação nas redes sociais, faz parte de uma ação promocional ligada ao Big Brother Brasil 26.

Nesta quarta-feira (7), Melody publicou um vídeo ao lado de Gaby Amarantos em que as duas aparecem cantando um trecho da nova música. A publicação integra a campanha de divulgação do pay per view do BBB 26, que terá transmissão 24 horas por dia.

O vídeo faz referência direta a uma polêmica recente envolvendo Melody. Durante participação no programa De Frente com Blogueirinha, a cantora acabou “vazando” um trecho da música “Fala Quem É”, parceria com Anitta. Após o episódio, Melody deixou de participar oficialmente da faixa.

A canção “Fala Quem É”, que conta com Anitta, Pabllo Vittar e Marina Sena, foi lançada posteriormente no EP Ensaios da Anitta sem a participação de Melody, que acabou sendo retirada da versão final.

No vídeo publicado por Melody, Gaby Amarantos entra na brincadeira e faz referência direta ao episódio. “Que tudo! A senhora é boa de vazar os babados, hein?”, comenta a cantora paraense.

Nos comentários da publicação, Gaby seguiu com o tom bem-humorado. “Não era pra vazar ainda, baby 😭”, escreveu a artista, reforçando o clima de descontração da ação.

Apesar da repercussão, a música “24 horas de play” ainda não teve lançamento oficial anunciado.

Cultura
.
