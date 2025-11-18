Melody revela a verdade sobre tretas com Anitta: 'Vamos brigar na música'

A cantora Melody, de 18 anos, surpreendeu o público ao revelar detalhes de suas alfinetadas com Anitta no passado durante a gravação do programa “De Frente com Blogueirinha”, publicado nesta segunda-feira (17), no YouTube. Além de expor a relação com a cantora, a jovem ainda chegou a comentar sobre o episódio em que lançou a música “Fake Amor”, considerada plágio de “Faking Love” na época.

"Para ser sincera, toda essa briguinha, a gente sempre fez na brincadeira. A gente sempre brincou muito. Quando ela queria mídia, ela puxava lá. Quando eu queria mídia, eu puxava daqui. A gente não avisava. A gente não tinha esse contato nesse começo. A gente olhava uma para a outra e falava: 'Sei que você está fazendo e vou fazer também", explicou Melody sobre suas brigas com a cantora Anitta.

VEJA MAIS

Parceria musical com Anitta

Após contar que as discussões na internet faziam parte de uma brincadeira entre as artistas, Melody aproveitou o momento da entrevista com a apresentadora Blogueirinha para dizer que acha a cantora uma "diva" e que hoje elas possuem uma “relação muito boa”. Além disso, ela anunciou que gravou três músicas novas com Anitta, uma delas com a participação de Pabllo Vittar, Marina Sena e MC Danny.

Por fim, a jovem também comunicou que uma das músicas com Anitta tem como nome “Rapariga” e vai retratar justamente as brigas delas com diversos xingamentos trocados. "De tanto a gente brigar de brincadeira, a gente falou: 'Vamos brigar na música? Vamos colocar ali o que todo mundo quer ouvir a gente falando uma para a outra'. E na música a gente se esculacha!", concluiu Melody.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)