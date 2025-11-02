Capa Jornal Amazônia
Global Citizen Festival: Amazônia reúne 47 mil pessoas em noite histórica no Mangueirão

Primeira edição na América Latina antecipou a COP30 e celebrou a Amazônia com shows de Anitta, Chris Martin, Gaby Amarantos, Gilberto Gil, Daniela Mercury e Viviane Batidão

Hannah Franco, Bruna Dias e Amanda Martins
fonte

Belém vive noite histórica com o Global Citizen Festival: Amazônia. (Thiago Gomes/OLiberal)

O Global Citizen Festival: Amazônia transformou o Estádio do Mangueirão, em Belém, no epicentro da música, da cultura e da sustentabilidade no último sábado (1º). A capital paraense recebeu artistas consagrados do Brasil e do mundo em uma celebração marcada pela energia do público, o clima amazônico e o compromisso com o meio ambiente. Confira como foi a transmissão completa do Global Citizen Festival: Amazônia no OLiberal.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), cerca de 47 mil pessoas participaram da primeira edição do festival fora dos Estados Unidos. O evento reforçou o protagonismo de Belém no cenário global da agenda climática, em um momento simbólico que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada na capital paraense nas próximas semanas.

A noite começou com a cantora Viviane Batidão, responsável por abrir as apresentações, com a canção É Sal, de seu novo trabalho. O público respondeu com entusiasmo à artista paraense, que trouxe ao palco a força da música regional e a identidade amazônica.

Logo depois, Daniela Mercury levou sua energia baiana ao público do Mangueirão. A cantora iniciou sua performance com Banzeiro, composição de Dona Onete, e conduziu uma sequência de clássicos do axé, como Rapunzel, fazendo o estádio cantar e dançar junto. Na sequência, a artista indígena Djuena Tikuna emocionou a plateia com um repertório que uniu ancestralidade e resistência.

A paraense Gaby Amarantos foi um dos pontos altos da noite. Ela apresentou ao vivo o plano sequência do filme Rock Doido e cantou faixas de seu novo álbum. A performance foi uma verdadeira celebração da cultura nortista, com cores, ritmo e sonoridade típicos da Amazônia.

image (Wagner Santana/OLiberal)

Presença internacional e emoção no palco

A primeira atração internacional a se apresentar foi Charlie Puth, que encantou o público com os hits We Don’t Talk Anymore e See You Again. O cantor norte-americano interagiu com a plateia e elogiou a energia dos paraenses.

Em seguida, o ícone da música brasileira Gilberto Gil subiu ao palco para um show breve, porém cheio de emoção. A plateia acompanhou em coro as músicas que marcaram gerações e de sua turnê Tempo Rei.

image (Thiago Gomes/OLiberal)

O momento mais aguardado da noite veio com a chegada de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, em sua primeira apresentação no Pará. O cantor britânico apresentou um repertório intimista, com versões acústicas de Paradise, Yellow e Viva La Vida, apenas com voz, violão e teclado. A atmosfera foi de pura emoção, com o estádio iluminado pelas lanternas dos celulares e o público cantando em coro.

Em meio à apresentação, Chris Martin agradeceu o carinho da plateia e declarou sua vontade de retornar à cidade com o grupo completo. “Vocês foram muito gentis comigo”, disse o artista, emocionado, sob aplausos calorosos do público.

Ativismo, diversidade e união no palco

Após as apresentações principais, o festival manteve o ritmo com shows de Kae Guajajara e sets do DJ e produtor indígena Eric Terena, reforçando a importância da representatividade e da mensagem ambiental no evento. A presença de artistas indígenas reforçou o caráter plural e inclusivo da programação.

Em um dos momentos mais surpreendentes da noite, Chris Martin voltou ao palco para uma participação especial com Seu Jorge. Juntos, eles apresentaram Amiga da Minha Mulher, em uma performance descontraída que levou o público ao delírio. O vocalista do Coldplay chegou a cantar o refrão em português e tocou percussão junto à banda brasileira, arrancando risadas e aplausos do público.

Logo depois, o tradicional Arraial do Pavulagem trouxe a alegria das manifestações populares paraenses, com bandeiras, tambores e coreografias que celebraram a cultura amazônica. O público respondeu com empolgação, cantando e dançando os clássicos dos Arrastões.

Encerramento do festival e show de Anitta

image (Thiago Gomes/OLiberal)

O encerramento do Global Citizen ficou sob o comando de Anitta, que apresentou um show repleto de surpresas e homenagens. A artista lançou ao vivo a música Só Pra Tu, parceria com Viviane Batidão, que mistura o funk carioca ao ritmo do rock doido.

Durante a apresentação, Anitta também revisitou grandes sucessos da carreira, como Show das Poderosas, em uma versão adaptada ao ritmo regional, celebrando a cultura e a criatividade do Pará. A artista encerrou o evento em clima de festa e emoção, com o público cantando e dançando até o último acorde.

Autoridades e celebridades prestigiam o evento

Além das apresentações musicais, o festival contou com a presença de diversas autoridades nacionais e locais, como a primeira-dama Janja Lula da Silva, a ministra do Meio Ambiente Marina Silva, a ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara, o governador Helder Barbalho, o ministro das Cidades Jader Filho e o prefeito Igor Normando.

image (Thiago Gomes/OLiberal)

A apresentação do evento ficou a cargo de um time de celebridades formado por Regina Casé, Alane Dias, Luiza Zveiter, Mel Fronckowiak, Hugo Gloss, Isabelle Nogueira e Ricardinho. O público também foi surpreendido pelas participações especiais de Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta, que reforçaram a importância da conscientização sobre as mudanças climáticas.

O Global Citizen Festival: Amazônia foi a primeira edição do evento na América Latina, e teve como foco engajar a população em ações práticas de preservação ambiental, com destaque para o papel das comunidades amazônicas na proteção do planeta.

