Melody recebe alta após internação por infecção aguda no estômago

A cantora Melody recebeu alta hospitalar na manhã deste sábado (31/1), após permanecer internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, devido a uma infecção aguda no estômago. A artista foi internada na noite de quinta-feira (29/1) e, em vídeo publicado em suas redes sociais, tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde.

“Eu já estou em casa. A gente está cuidando, estou tomando remédio. Estou melhorando graças a Deus. Quero agradecer todo mundo pelas mensagens, pela preocupação. Muito obrigada a todo mundo pelo carinho”, disse Melody.

Por orientação médica, a cantora cancelou todos os compromissos profissionais até 3 de fevereiro de 2026, agradecendo ainda o apoio recebido pelo público durante o período de internação.