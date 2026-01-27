Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: cantora surpreende ao soltar a voz em karaokê e viraliza nas redes sociais

Letícia Rocha, de Marituba, surpreendeu ao cantar melody em karaokê e vira assunto na web

Hannah Franco
fonte

Cantora solta a voz em karaokê, impressiona público e vídeo viraliza nas redes. (Instagram/leticiarocha_oficial)

Um vídeo despretensioso gravado durante uma noite de karaokê foi o suficiente para colocar a cantora Letícia Rocha, de Marituba, no radar das redes sociais mais uma vez. A artista surpreendeu internautas ao soltar a voz cantando melody e “dar a vida” na interpretação, mesmo fora de um palco profissional. O registro viralizou e rendeu uma enxurrada de elogios ao vocal potente da paraense.

Nas imagens, filmadas por um amigo e compartilhadas posteriormente por Letícia, a cantora aparece interpretando a música “Preciso Te Amar”, da banda AR-15, um clássico do melody. Mesmo em um ambiente informal, o desempenho chamou atenção pela afinação, extensão vocal e entrega emocional, características já conhecidas por quem acompanha a trajetória da artista.

Nos comentários, seguidores não pouparam elogios. “Fico pasma vendo ela cantar com tanta vontade 😮👏”, escreveu um internauta. “Se eu tô nessa resenha, não me arrisco nem a falar meu nome depois desse esculacho de voz hahaha”, brincou outro.

Letícia Rocha é cantora e compositora de tecnomelody e costuma viralizar nas redes sociais com vídeos cantando. Recentemente, ela lançou o single “Tá F*** Eu Insistir”.

