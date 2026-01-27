VÍDEO: Gringo Holandês revela carinho por Remo e Paysandu e exalta o futebol paraense

O DJ e influenciador digital holandês Lars Justin, conhecido nas redes sociais como “Gringo Holandês”, voltou a chamar a atenção dos internautas ao comentar sobre o futebol paraense e apresentar o clássico RexPa, disputa entre Remo e Paysandu, aos seguidores. Em vídeo publicado no Instagram, ele explicou sua relação com os clubes de Belém e reforçou o carinho que desenvolveu pela capital paraense desde que visitou o Estado.

Na gravação, Lars esclarece que, apesar de ter comemorado o bom momento do Remo, não escolheu um lado na rivalidade local. “Meu time do coração é na Holanda, o Feyenoord. Mas eu sinto muito carinho por Belém e pelo amor que eu recebi nessa cidade”, afirmou.

VEJA MAIS

O influenciador contou que decidiu comprar as camisas dos dois principais clubes do Pará como forma de respeito à história e às torcidas.

Durante o vídeo, Lars aproveitou para explicar aos seguidores a importância do RexPa para o futebol brasileiro. Para ele, a rivalidade é uma das expressões mais autênticas da paixão pelo esporte. “Eu sou gringo, mas quando o assunto é futebol, todo mundo fala a mesma língua. No Pará não é só um time, é futebol de verdade”, resumiu.

Lars Justin esteve no Pará em 2025 e viralizou ao publicar conteúdos elogiando a cultura local, a receptividade do povo paraense e cidades da Região Metropolitana de Belém, como Ananindeua.