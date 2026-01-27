VÍDEO: Gringo Holandês revela carinho por Remo e Paysandu e exalta o futebol paraense DJ e influenciador Lars Justin falou sobre o RexPa e disse que o futebol “fala a mesma língua em qualquer lugar do mundo” Hannah Franco 27.01.26 22h53 Gringo Holandês explica apoio ao Re-Pa e exalta futebol paraense nas redes sociais. (Reprodução/Instagram/@gringoholandes) O DJ e influenciador digital holandês Lars Justin, conhecido nas redes sociais como “Gringo Holandês”, voltou a chamar a atenção dos internautas ao comentar sobre o futebol paraense e apresentar o clássico RexPa, disputa entre Remo e Paysandu, aos seguidores. Em vídeo publicado no Instagram, ele explicou sua relação com os clubes de Belém e reforçou o carinho que desenvolveu pela capital paraense desde que visitou o Estado. Na gravação, Lars esclarece que, apesar de ter comemorado o bom momento do Remo, não escolheu um lado na rivalidade local. “Meu time do coração é na Holanda, o Feyenoord. Mas eu sinto muito carinho por Belém e pelo amor que eu recebi nessa cidade”, afirmou. VEJA MAIS Gringo Holandês chega a Ananindeua e se encanta: 'Vale muito a pena' Lars Justin, conhecido nas redes sociais, revelou em vídeo entusiasmo por conhecer o município pela primeira vez e suas realidades mais simples Gringo Holandês elogia higiene em Belém e viraliza: 'o povo não fede' Lars Justin, conhecido por suas experiências no Brasil, viralizou ao expressar admiração pela higiene dos moradores de Belém e Fortaleza O influenciador contou que decidiu comprar as camisas dos dois principais clubes do Pará como forma de respeito à história e às torcidas. Durante o vídeo, Lars aproveitou para explicar aos seguidores a importância do RexPa para o futebol brasileiro. Para ele, a rivalidade é uma das expressões mais autênticas da paixão pelo esporte. “Eu sou gringo, mas quando o assunto é futebol, todo mundo fala a mesma língua. No Pará não é só um time, é futebol de verdade”, resumiu. Lars Justin esteve no Pará em 2025 e viralizou ao publicar conteúdos elogiando a cultura local, a receptividade do povo paraense e cidades da Região Metropolitana de Belém, como Ananindeua. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave rexpa Gringo Holandês COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base 27.01.26 16h58 FUTEBOL Entrando na 5ª fase, Remo planeja receber quase R$3 milhões em cota da Copa do Brasil Leão projeta arrecadar próximo de R$3 milhões apenas com a cota da 5ª fase da competição, que pode ser muito mais lucrativa do Remo 27.01.26 16h21 Futebol BID confirma retorno do jovem atacante Thalyson ao elenco do Paysandu Garoto de 19 anos estava no Votuporanguense, onde disputou a Copinha deste ano. 27.01.26 15h02 FUTEBOL Remo planeja folha salarial de jogadores de R$7 milhões; veja valores da comissão técnica Clube fez o planejamento anual e terá em 2026 o maior orçamento da sua história 27.01.26 14h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 Futebol Remo confirma a contratação do lateral-esquerdo Braian Cufré Argentino de 29 anos chega do Central Córdoba para disputar posição e reforçar o setor defensivo azulino 27.01.26 17h19 PRAZER, LEÃO! Atacante argentino é apresentado oficialmente no Leão Formado longe dos holofotes, Rafael Monti construiu sua carreira longe do circuito mais visível do futebol argentino 27.01.26 23h03 É DO LEÃO! Remo anuncia Vitor Bueno oficialmente: 'rodagem internacional' Seu último clube foi o Cerezo Osaka, onde atuou em 25 partidas na temporada 2025, marcou sete gols e foi titular na maior parte dos jogos 27.01.26 22h45