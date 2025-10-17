Capa Jornal Amazônia
Gringo Holandês elogia higiene em Belém e viraliza: 'o povo não fede'

Lars Justin, conhecido por suas experiências no Brasil, viralizou ao expressar admiração pela higiene dos moradores de Belém e Fortaleza

Riulen Ropan
fonte

A declaração, feita em uma de suas plataformas, destacou a admiração do gringo pela higiene dos brasileiros. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O influenciador digital holandês Lars Justin, popularmente conhecido como "Gringo Holandês", causou burburinho nas redes sociais ao tecer um elogio inusitado sobre a capital paraense e seus moradores. Em um vídeo que rapidamente viralizou, Justin expressou sua surpresa com o fato de os moradores de Belém, e de outras cidades quentes do Brasil, como Fortaleza, não apresentarem mau cheiro, mesmo sob altas temperaturas.

A declaração, feita em uma de suas plataformas, destacou a admiração do gringo pela higiene dos brasileiros. "Eu acho incrível como em cidades como Fortaleza, Belém, cidades onde tem muito calor, né, no Brasil, nordeste e norte, eu acho incrível como é que o povo não fede", declarou o influenciador. Ele atribuiu o fenômeno ao costume de tomar vários banhos: "Acho que vocês tomam uns quatro ou cinco banho no dia. Tão quente lá, mas o povo não fede."

Vídeo viraliza e gera de comentários

O vídeo do Gringo Holandês já ultrapassou a marca de 100 mil visualizações em uma rede social, gerando uma onda de comentários e reações. Moradores de Belém do Pará e da região Norte responderam com orgulho, confirmando a rotina de múltiplos banhos diários.

"Nós o povo do Pará, Agradecemos pelas verdades! Vários banhos e muitos perfumes e essências da Amazônia," comentou uma internauta, celebrando a cultura local. Outra pessoa exemplificou o rigor com a higiene: "Em Belém a gente toma banho pra ir pra academia e quando volta de lá (1 hora depois) já toma outro".

Como é de costume, o bom humor brasileiro não faltou. Um comentário bem-humorado ironizou a observação do holandês: "Você não andou de ônibus lotado. Por isso."

Quem é Lars Justin, o "Gringo Holandês"?

Lars Justin é um influenciador da Holanda que reside no Brasil há dois anos e conta com mais de 300 mil seguidores em uma de suas principais redes. Ele usa seu canal para compartilhar suas experiências, impressões e o choque cultural com o país, sempre gerando engajamento com temas leves e curiosos, como a rotina de banhos em cidades quentes como Belém e Fortaleza.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em oliberal.com)

 

