O Liberal chevron right Belém chevron right

Maior navio de guerra da América Latina ganha novos dias de visitação em Belém; saiba mais

A primeira atracação do navio em Belém este ano, no final de setembro

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”. (Foto: Divulgação | Marinha do Brasil)

Nos dias 18, 19, 22, 25, 26 e 29 deste mês, Belém receberá pela segunda vez o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, maior navio de guerra da América Latina. O ingresso para acesso ao navio será disponibilizado no site do Sympla, a partir das 9h deste sábado (18/10). A visitação ocorre no cais da Ocrim, ao lado do Ver-o-Rio, de 14 às 17h.

A primeira atracação do navio em Belém este ano, no final de setembro, foi realizada para atender ao transporte de equipamentos, viaturas e militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira no âmbito da Operação “Atlas”.

image A imagem em destaque mostra o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”. (Foto: Divulgação | Ascom Marinha do Brasil)

Desta vez, o navio seguirá atracado em Belém para prestar apoio durante a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro na capital paraense e contará com a participação de mais de 160 delegações estrangeiras.

image A imagem em destaque mostra a primeira visitação no Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” em Belém. (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

O emprego do NAM “Atlântico” explora seu caráter multipropósito, sua versatilidade e flexibilidade para a mobilização logística e deslocamento estratégico de tropas, meios e suprimentos.

Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”

Atual Capitânia da Esquadra Brasileira (principal embarcação), o NAM “Atlântico” é projetado para as tarefas de controle de áreas marítimas, projeção de poder sobre terra, pelo mar e ar. É apropriado, também, para missões de caráter humanitário, auxílio a vítimas de desastres naturais, evacuação de pessoal e operações de manutenção de paz.

image Visitação no Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, em Belém. (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

O navio foi adquirido junto à Marinha do Reino Unido em 2018. Sua construção data de meados dos anos 1990. O nome Atlântico é uma alusão à importância do oceano na conformação da nação brasileira, em todos os períodos de sua história. Possui 208 metros de comprimento (equivalente a um prédio de 40 andares), 432 tripulantes (podendo comportar até 1.100 militares quando em missão). Pode operar com até 18 aeronaves em seu hangar e convoo.

Serviço

Visitação pública ao Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” em Belém.

Local: Cais da Ocrim (ao lado do Ver-o-Rio).

Datas: 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de outubro.

Horário: de 14h às 17h (último acesso).

