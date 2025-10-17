VÍDEO: Repórter cai em bueiro durante reportagem sobre vazamento de água

Um repórter da TV Centro América, afiliada da Globo no Mato Grosso, quase foi engolido por um bueiro. Enquanto se preparava para uma reportagem sobre vazamento de água, Derik Bueno sofreu um acidente inusitado nesta quinta-feira (16), em Cuiabá.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Dérik cai e derruba o entrevistado. Enquanto conversava na calçada com o morador do bairro, o bueiro cedeu e, por muito pouco, o repórter não foi sugado para dentro do buraco.

Ao perceberem o acidente, a equipe de reportagem correu para ajudar o repórter e o entrevistado.

Uma nota da empresa responsável pelo saneamento básico da capital, a Águas Cuiabá, informou que lamenta o ocorrido e que uma equipe técnica foi encaminhada ao local para reparar a rede danificada e refazer a calçada.

Apesar do acidente e do susto, ninguém ficou ferido e as imagens rapidamente repercutiram na internet.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de oliberal.com)