VÍDEO: professor de Santarém Novo faz chamada divertida usando gírias paraenses e viraliza

O professor Rivaldo Mello, de Santarém Novo, no Pará, chamou a atenção nas redes sociais com um vídeo divertido de sua turma. Em vez de usar o tradicional “presente” durante a chamada, ele pediu que os alunos respondessem com gírias paraenses.

[instagram=DP2lYsjjLoG]

No vídeo, os estudantes surpreenderam com respostas criativas e engraçadas, como: “coé rapá”, “axiii!”, “te encachaça logo, mano”, “me roba logo”, “té doido é”, “olha a liga desse bicho”” e “di rocha, meu parente”.

VEJA MAIS

O vídeo repercutiu rapidamente e os comentários refletiram o humor e a identificação dos internautas paraenses. Uma usuária brincou: “Falar normal ❌ Falar cantando ✅ 😂😂😂”, enquanto outra destacou: “Ninguém falou Égua pq isso não é gíria, é a alma do paraense”.

Além do vídeo da chamada, o professor Rivaldo Mello já compartilhou outras gravações engraçadas em que aparece ensinando matemática, sempre com bom humor e interação com os alunos.