VÍDEO: professor mostra bastidores das fotos de formatura de crianças ribeirinhas em Igarapé-Miri

Um professor de educação infantil de Igarapé-Miri, no Pará, compartilhou nas redes sociais os bastidores das fotos de formatura de uma turma de alfabetização, no último sábado (14).

O vídeo publicado por Junior Costa encantou os internautas ao mostrar os alunos da turma de ABC da EMEIF Raimundo Correia Cruz, situada no distrito de Porto Grande, atravessando o rio Guajará de canoa, vestidos de beca, rumo à cerimônia de graduação. No registro, as crianças aparecem segurando balões e cestas artesanais com açaí, enquanto posam para as fotos.

As imagens também foram divulgadas pelo prefeito de Cametá, Victor Cassiano (MDB), ressaltando a dedicação e o esforço da comunidade ribeirinha. “Isso é INCRÍVEL, Viva Educação, Viva o Pará e Viva a Amazônia", compartilhou nas redes sociais.