VÍDEO: Professor viraliza ao usar música para ensinar sobre educação sexual para crianças

A educação sexual é um assunto importante e necessário que crianças aprendam para se proteger de abusos. Pensando nisso, um professor de uma escola particular em Nilópolis, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, chamou atenção nas redes sociais ao abordar, de uma forma lúdica e bastante sensível, a temática do abuso sexual infantil.

Conhecido como 'Tio Léo', o jovem universitário aparece em um dos vídeo com um desenho que mostra partes do corpo. Ele vai cantando uma música e é possível perceber que os alunos cantam junto. Com a música, o professor destaca que há partes do corpo que não podem ser tocadas por outras pessoas.

Ele afirma ainda na música que se alguém invadir o espaço da criança, é para contar para os pais e que, se não resolver, é para buscar tios, avós, irmãos ou professores.

"Se alguém invadir seu espaço, é importante contar para os pais. E, se não resolver, procurar um tio, avó, irmão ou professor. Nisso e naquilo ninguém pode mexer, nisso e naquilo eu tenho que proteger", diz o trecho da música.

O vídeo já ultrapassou 1,9 milhão de visualizações e mais de 120 mil curtidas no Instagram.

Nos comentários, pais e responsáveis relatam o impacto positivo dos vídeos e o uso do conteúdo em casa para dialogar com os filhos. O trabalho do professor também se estende à acessibilidade: ele chegou a interpretar uma das canções em Libras, a Língua Brasileira de Sinais. “Mesmo sendo iniciante, quis trazer essa mensagem para todos”, comentou.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.