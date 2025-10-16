Capa Jornal Amazônia
Vídeo de gato salvo após cair de arquibancada em estádio volta a viralizar na web

Sobraram 6 vidas? O vídeo do gato caindo é angustiante, mas no final deu tudo certo!

Victoria Rodrigues
fonte

A equipe de segurança do estádio não deu maiores informações sobre o estado de saúde do gato após o acidente. (Foto: Reprodução/ X)

O vídeo de um gato que caiu de uma arquibancada, enquanto tentava passar de um lugar para outro em um jogo de futebol americano universitário, voltou a chamar a atenção das pessoas pelas mídias sociais. A filmagem foi realizada em setembro de 2021, no Hard Rock Stadium, que fica localizado na Flórida, nos Estados Unidos.

Nas imagens da época, é possível ver a pata do felino que havia ficado presa enquanto ele tentava voltar para o piso firme, mas o gato acabou não conseguindo retornar e caiu de uma altura considerável no local. Mas antes, ao perceberem que o animal iria cair, os torcedores se imobilizaram e conseguiram esticar uma bandeira dos Estados Unidos na área com o objetivo de tentar amortecer a queda do felino.

A tentativa de salvamento do gato deu certo, as pessoas fizeram com que o animal ficasse bem e não deixaram que ele tivesse maiores ferimentos. Na gravação, não ficou claro se ele chegou a bater no chão mesmo com a bandeira já estendida, mas os torcedores fizeram o possível para amenizar o impacto naquele momento.

Ao longo do acidente, estava acontecendo ao mesmo tempo o jogo de futebol americano entre a Universidade de Miami e Appalachian State, que foi vencido pelos donos da casa, o Miami, por 25 a 23 pontos. Após o ocorrido, a equipe de segurança do estádio, que já estava a postos durante a queda do gato, levou o felino do local e não deu maiores informações sobre o seu estado de saúde posteriormente.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

