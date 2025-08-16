Idosa de 86 anos cria peças de crochê para gatos em hotel para felino; veja

Amélia da Silva Nogueira, enfermeira aposentada da Marinha do Brasil, confecciona peças de crochê para felinos hospedados em um estabelecimento especializado em Itajaí. A idosa de 86 anos, diagnosticada com Alzheimer e Parkinson, produz as peças no hotel para gatos localizado no Litoral Norte de Santa Catarina, enquanto ouve músicas de artistas como Alcione e Zeca Pagodinho.

Um vídeo publicado nas redes sociais do hotel, mostrando a idosa crochetando com um gato no colo que recebe uma touquinha rosa, alcançou mais de 145 mil visualizações até a última sexta-feira (15). Nos comentários, internautas demonstraram interesse: "Onde é esse hotel? Quero ME hospedar", escreveu uma mulher. Outra pessoa comentou: "O medo é sempre esse, deles não quererem voltar pra casa mais 😂".

Antes de iniciar a produção para os felinos, Amélia já confeccionava peças "para gente", como ela mesma define. Os gatos hospedados também aparecem como modelos das criações nas redes sociais do estabelecimento.

A atividade começou em abril deste ano, após Amélia criar espontaneamente um chapéu de crochê para uma vela em formato de gato que recebeu de presente. Desde então, aproximadamente 30 peças foram produzidas, incluindo toucas e capas para tigelas de ração.

"Unimos o amor dela por cuidar das pessoas e dos animais com o que ela mais gosta de fazer: crochê e escutar música", declarou Thayssa Iohana Nogueira de Abreu, neta de Amélia e administradora do hotel.

O estabelecimento, inaugurado em março de 2025, tem capacidade para receber até cinco gatos simultaneamente. Conhecida carinhosamente como Amelinha, a idosa mora com a filha e netos, e trabalha no próprio hotel, sentada em sua cadeira favorita ou em uma cadeira de balanço na sala.

Thayssa afirmou que a avó trabalha sem pressão. "Ela cria no próprio ritmo, não costumamos cobrar produção dela, respeitamos muito a sua condição física e mental", disse a neta.

A iniciativa surgiu de forma inusitada, como explica Thayssa: "Tudo começou quando uma das netas deu para ela uma vela em formato de gato. Um dia, ao chegarmos no hotel, vimos que ela tinha feito um chapeuzinho de crochê para a vela. Achamos aquilo incrivelmente fofo e colocamos no gatinho da família. A partir daí, surgiram as criações para os gatinhos hospedados".

Atualmente, a vela que inspirou o projeto serve como expositor na prateleira próxima à poltrona onde Amélia trabalha. As peças são vendidas no próprio estabelecimento ou por aplicativo de mensagens, sem catálogo online disponível.