Brasil

Brasil

Gato raro com mutação genética é resgatado e chama atenção pela aparência

O animal segue sob cuidados e vai ser encaminhando para reabilitação em centro especializado

Gabrielle Borges
fonte

O felino é um gato-do-mato-pequeno melânico. Normalmente, a espécie é pintada como uma onça, mas neste caso, o filhote é todo preto, o que torna a condição rara. (Reprodução/Christian Raboch Lempek,)

Um animal raro com mutação genética foi encontrado na segunda-feira (25) em meio a uma plantação de bananeiras em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. A aparência do animal, no entanto, chamou atenção dos internautas por ser "fofo demais" e pelo tamanho pequeno.

Trata-se de uma espécie de gato-do-mato-pequeno com melanismo, o que deixa sua pelagem completamente preta. De acordo com o biólogo Christian Raboch Lempek, que resgatou o animal, este é um dos casos mais raros encontrados da espécie e na região.

O biólogo foi acionado por um morador da vizinhança que, andando por uma plantação de bananas, encontrou o que pensava ser um filhote de gato no chão. Ele chegou a procurar os pais, mas não achou e acabou resgatando o animal.

Ao verificar o animal, Christian chegou a consultar um especialista em felinos silvestres para ter certeza de que não se tratava de um gato doméstico e, para a surpresa dele, o felino era um gato-do-mato-pequeno melânico. Normalmente, a espécie é pintada como uma onça mas, neste caso, o filhote é todo preto, o que torna a condição rara.

Logo após o resgate, Christian levou o animal para o veterinário. Lá foi identificado que ele estava um pouco desnutrido. O animal segue sob cuidados e depois vai ser encaminhando para reabilitação, provavelmente no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas), em Florianópolis.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

 

 

Brasil

aniamais raros

pets

resgaste de animal
Brasil
