Sete gatos vítimas de maus-tratos são resgatados de imóvel abandonado em Belém

Sete gatos foram resgatados em uma casa abandonada na rua Gaspar Viana, no bairro do Reduto, na tarde desta quinta-feira (3). O resgate foi feito após denúncia anônima que apontava a presença de, ao menos, 25 animais em condições insalubres no imóvel desocupado. Os animais resgatados estavam visivelmente famintos e em situação de maus-tratos.

De acordo com a denúncia, o local pertence a uma empresa de telecomunicações e estava há meses fechado. Para acessar a residência e salvar os animais, foi necessário arrombar uma grade de proteção. O resgate foi feito pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda), em parceria com a Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa),

Após serem retirados do local, os gatos foram encaminhados ao Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia, onde passaram por avaliação veterinária e receberam os primeiros cuidados. O caso será investigado pela Demapa. Após os cuidados necessários, os gatos resgatados ficarão disponíveis para adoção responsável.

A titular da Sepda, Eliana Uchôa, destacou a importância da colaboração da população para combater os maus-tratos e garantir a proteção dos animais. “Esse resgate só foi possível graças à denúncia feita por alguém que se preocupou com o bem-estar dos animais. A participação da sociedade é fundamental para que possamos agir com rapidez e garantir a vida desses seres que muitas vezes estão invisíveis aos olhos do poder público”, afirma.

Em casos de maus-tratos contra animais, na capital, é possível acionar o Disque Denúncia (181), que funciona 24 horas. Também é possível contatar diretamente a Demapa pelo telefone (91) 3238-1225, em horário comercial, ou comparecer pessoalmente na sede da divisão, localizada na avenida Augusto Montenegro, nº 155.