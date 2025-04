Jiboia é encontrada dentro de universidade particular de Belém

Uma cobra da espécie jiboia foi encontrada na tarde da última segunda-feira (14), dentro do campus de uma universidade particular, localizada na avenida Alcindo Cacela, no bairro do Umarizal, em Belém.

O vídeo do resgate do animal foi postado por um dos alunos da instituição e mostra duas mulheres realizando a retirada do réptil, que estava no teto de um das passarelas ao ar-livre instaladas nas dependências da universidade. Com uma escada, a mulher parece ter dificuldade em retirar a cobra, mas logo em seguida a missão foi concluída com sucesso.

A Universidade da Amazônia (UNAMA) informou em nota que, assim que identificou a presença do animal, a área foi isolada e a equipe técnica do curso de Medicina Veterinária do campus, sob coordenação da professora Ellen Eguchi, especialista em animais exóticos, realizou a retirada da jiboia. Após a captura, o Batalhão de Polícia Ambiental foi notificado, levando a cobra para soltura na natureza.

A reportagem de O Liberal aguarda informações do Batalhão Ambiental da Polícia Militar sobre a ocorrência.