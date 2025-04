Poraquê em Icoaraci? Peixe aparece após chuva e levanta dúvidas na web

Os moradores da travessa Berredos, em Icoaraci, tiveram um susto com o que encontraram logo após a forte chuva que caiu no local: um peixe, possivelmente do tipo poraquê, foi avistado no meio da rua.

O fato ocorreu por volta de 14h30 da última quarta-feira (09/04), momentos depois que uma forte chuva ocorreu na região. O peixe estava na terra e perto de um rio, o que poderia oferecer riscos para quem pudesse passar por ali. O poraquê, popularmente conhecido como peixe elétrico, possui a capacidade de gerar descargas de energia significativas ao toque, podendo levar a morte do indivíduo.

Veja o vídeo:

Um homem, com o auxílio de uma vassoura e mesmo sabendo dos riscos que poderia estar correndo, capturou o animal com cuidado e o devolveu em segurança às águas do rio, que é o seu habitat natural.