Novo Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci deve beneficiar mais de 10 mil pessoas

Com previsão de entrega para outubro de 2025, o novo Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci, no distrito da capital paraense, deve beneficiar mais de 10 mil pessoas que vivem e trabalham na Ilha de Cotijuba, cuja mobilidade depende do transporte fluvial. O espaço também deve ser estratégico para impulsionar a mobilidade e o turismo. O projeto contempla uma área de construção de 650 m², que incluirá facilidades como guichês para venda de passagens, banheiros, lojas e restaurantes.

A área de 350 m² do novo terminal, destinada às operações navais, contará com uma passarela coberta e cinco flutuantes, garantindo a eficiência no embarque e desembarque de passageiros. Josenir Nascimento, presidente da CPH, destaca a importância do projeto. “Estamos construindo um terminal com instalações modernas e confortáveis. Esse terminal não só vai melhorar o atendimento à população local, mas servirá como mais uma alternativa para atracação durante a COP 30”.

No local onde está sendo construído o novo terminal, a operação estrutural está com 22% concluída. Ainda há operação em uma metalúrgica e um estaleiro, responsáveis pela fabricação dos componentes navais como a estrutura metálica e os flutuantes, com 11,54% finalizada. São mais de 30 operários trabalhando na construção do terminal, divididos em duas operações.

Celeridade

Para garantir celeridade na execução das obras, o projeto foi dividido em operações civil e naval. “Dividimos a obra entre civil e naval, atuando na superestrutura e já avançando no estaleiro com quatro flutuantes prontos para receber embarcações", explica Elival Faustino, diretor de Gestão Portuária, da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH).

O novo terminal vai garantir mais conforto e organização para os cerca de 27 mil passageiros que utilizam esse meio para acessar as atrações naturais e culturais existentes na ilha. A expectativa também é trazer melhorias na mobilidade urbana, mas também potencializará o turismo local e internacional durante eventos como o Círio de Nazaré e a COP 30.

Novos portos e trapiches

Desde 2019, o Pará já ganhou 28 novos terminais e trapiches, com o objetivo de melhorar a infraestrutura para trabalhadores e frequentadores desses espaços, além de fomentar o tráfego de passageiros, turismo e a economia local. Atualmente, a malha hidroviária estadual transporta cerca de 5 milhões de passageiros.

A CPH está atualmente executando mais oito obras de construção, reforma e adequação em locais estratégicos como Breves, Chaves, Salvaterra, Oeiras do Pará, Mocajuba, Icoaraci, Belém e Senador José Porfírio, cobrindo diversas regiões como Marajó, Tocantins, Guajará e Xingu.