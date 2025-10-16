Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mulher flagra companheiro e amante em jogo do Leão; veja o vídeo!

Apesar da briga entre a traída e o homem, a situação termina de maneira inusitada

Lívia Ximenes
fonte

Apesar do flagra, a mulher saiu acompanhada da amante do companheiro (Reprodução)

Uma mulher, durante um jogo entre Sport e Ceará, flagrou o companheiro com a amante. A situação ocorreu na noite dessa quarta-feira (15) e foi filmada por outro torcedor e compartilhada nas redes sociais. No vídeo, a mulher se aproxima e aplaude, ironicamente, a cena que vê.

VEJA MAIS

image Seminu, padre é flagrado com noiva de fiel só de baby-doll em casa paroquial
Caso é investigado tanto pela Polícia Civil quanto pela Diocese local para aputar possíveis violações

image Mulher que usou 7,5 kg de glitter para se vingar de ex pode responder judicialmente; entenda
Rafaela Bressan, de 28 anos, foi motivada pelo ex-namorado a se vingar de uma traição. Apesar da reação tranquila do homem, ela pode ser acusada de, pelo menos, três crimes

image ‘Não me arrependo’, diz Iza sobre atitude relacionada a Yuri Lima
A cantora foi traída pelo jogador enquanto estava grávida de Nala, filha nascida em outubro de 2024, e reatou o relacionamento nesse ano

“É para olhar mesmo, para ver quem é você”, diz a traída. Ela dá tapas no homem e afirma que o relacionamento terminou. O momento aconteceu no Estádio Ilha do Retiro, durante uma partida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O final, entretanto, foi inusitado: a mulher traída e a amante do torcedor do Leão pernambucano saem juntas das arquibancadas. O narrador do vídeo diz que o homem já havia ido embora.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Traição

mulher flagra traição

mulher flagra companheiro com amante em jogo

amante

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Lula: quando Netanyahu deixar de ser governo, não haverá problemas entre Brasil e Israel

13.10.25 13h37

Hugo Souza celebra chance na seleção contra o Japão: 'Trabalhei a vida inteira por isso'

12.10.25 16h47

Seleção brasileira chega a Tóquio, e Ancelotti prepara Hugo Souza no gol contra o Japão

12.10.25 13h38

Brasil

BNDES já aprovou R$ 124,4 milhões em crédito para empresas do Pará com recursos do Brasil Soberano

Plano Brasil Soberano é um conjunto de medidas lançado pelo governo federal para apoiar exportadores brasileiros, especialmente pequenas empresas, afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos

10.10.25 19h28

MAIS LIDAS EM BRASIL

VIRALIZOU

Mulher flagra companheiro e amante em jogo do Leão; veja o vídeo!

Apesar da briga entre a traída e o homem, a situação termina de maneira inusitada

16.10.25 11h37

BRASIL

Adolescente de 15 anos morre em acidente com scooter elétrica

A colisão entre a motocicleta e uma caminhonete aconteceu na manhã dessa quinta-feira (16), em Cascavel, Paraná

16.10.25 8h54

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

BRASIL

Homem é internado com suspeita de intoxicação após beber água mineral; entenda

O paciente, de 50 anos, está sob cuidados médicos. O lote foi apreendido e segue para avaliação da Vigilância Sanitária

15.10.25 10h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda