Adolescente de 15 anos morre em acidente com scooter elétrica

Um adolescente de 15 anos morreu, na manhã dessa quinta-feira (16), após se envolver em um acidente de trânsito. Ele estava em uma scooter elétrica, que colidiu com uma caminhonete. O caso foi em Cascavel, no Paraná.

O acidente aconteceu no cruzamento entre a avenida Carlos Gomes e a rua da Lapa, na região central da cidade. O adolescente morreu no local, conforme constatou a equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). A Polícia Científica isolou a área e está fazendo a perícia do ocorrido, além do recolhimento do corpo.

Mais dados do adolescente não foram divulgados e a identificação oficial ocorrerá após os procedimentos legais. Os órgãos responsáveis apuram as circunstâncias do acidente, que provocou o bloqueio parcial do trânsito. As informações são do portal CGN.