Adolescente é apreendido após acidente que amputou perna de homem em Moju

Um adolescente, de idade não divulgada, foi apreendido após um grave acidente registrado na noite de quarta-feira (3/9) em Moju, no nordeste do Pará, que resultou na amputação da perna de um homem. A vítima, Manoel Gonçalves Pereira, conhecido como “Fumo”, seguia em uma moto pela PA-252 quando foi atingida por outra motocicleta que puxava uma carretinha carregada de telhas, sem iluminação e sem sinalização.

Conforme o portal Moju News, ao tentar fazer uma manobra brusca, o veículo colidiu contra a moto em que Manoel estava, provocando fraturas expostas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Rota do Pará e Polícia Militar Rodoviária prestaram os primeiros atendimentos e levaram Manoel para a Unidade Mista de Saúde de Moju. Em seguida, devido à gravidade, foi transferido para Belém, onde passou por cirurgia e teve o pé direito amputado. Seu estado de saúde é estável.

Ainda segundo o Moju News, um homem chegou a assumir a culpa pelo acidente na delegacia, mas as investigações da Polícia Civil revelaram que o verdadeiro condutor era um adolescente que havia fugido do local. O garoto foi apreendido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno.