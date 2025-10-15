Homem é internado com suspeita de intoxicação após beber água mineral; entenda

Um homem de 50 anos foi internado ao apresentar sintomas de intoxicação após ingerir água mineral. A situação, registrada na última sexta-feira (10), aconteceu em Garça, no interior de São Paulo. O lote da bebida foi apreendido e está sob avaliação da Vigilância Sanitária.

VEJA MAIS

As garrafas foram pegas no hospital, em duas distribuidoras e na empresa onde o homem bebeu água, segundo a polícia. A perícia coletou amostras para análise. O caso está na Delegacia de Garça, com diligências sendo realizadas para esclarecer os fatos.

A Secretaria de Saúde Municipal pede que a população evite o consumo do lote 253-1 da marca Mineratta, com data de fabricação em 10/09/2025 e validade em 10/09/2026. O órgão afirma que está acompanhando a situação e agindo para garantir segurança à população. O secretário de Saúde de Garça, Pedro Scartesini, falou que o homem foi medicado e que a água foi contaminada com algum produto, que não teve nome revelado.

Em nota enviada à CNN Brasil, a DBG Distribuidora de Bebidas Garça, que vende marca de água Mineratta, disse que está tomando as medidas necessárias, acompanhando o homem e verificando o lote junto ao fabricante. O consumidor está bem e em recuperação e o lote 253-1 não apresentou alteração visual, química, organoléptica ou que se associe a demais produtos, conforme a nota. Entretanto, as duas garrafas diretamente envolvidas na suposta intoxicação estão sendo analisadas pelas autoridades.