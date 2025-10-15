Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Homem é atropelado por motocicleta enquanto praticava corrida em uma avenida

O motociclista fugiu sem prestar socorro à vítima

Victoria Rodrigues
fonte

O homem foi encaminhado à UPA da cidade e teve alguns ferimentos leves. (Foto: Reprodução/ X)

Um vídeo publicado nas mídias sociais mostra o momento exato em que um homem de 32 anos estava correndo e foi atropelado por um motociclista que passava em alta velocidade pela Avenida Otávio Felício de Sousa. O acidente ocorreu neste último domingo (12), na cidade de Cascavel, da região metropolitana de Fortaleza.

Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança de um local, é possível ver o rapaz que corria ao lado de sua esposa quando, de repente, um motociclista passou pelo casal e atingiu o corredor, que caiu imediatamente sobre o asfalto. Com o acidente repentino, a mulher não sofreu ferimentos, apenas o seu marido.

Pronto Atendimento

De acordo com informações da mulher, ele foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do próprio município e teve alguns ferimentos leves. Ela revelou ainda que o casal sempre costuma correr em Fortaleza, mas nesse dia resolveram fazer um percurso diferente em Cascavel.

Após o acidente, o casal não chegou a fazer nenhum registro em uma delegacia do município. Porém, a Secretaria de Segurança Pública orientou, por meio de uma nota, que a vítima não deixasse o caso passar despercebido e que fosse relatar o episódio em um boletim de ocorrência.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

