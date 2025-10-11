Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Cão salsicha é atropelado por carro em Itaituba

A tutora informou que o cachorro não teve graves fraturas, mas sofreu o impacto na região da cabeça

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o carro antes de atropelar o cachorro (à esquerda) e o cão atropelado (à direita). (Foto: Reprodução | Giro Portal)

Um cachorro da raça Dachshund, popularmente conhecido como cão-salsicha, foi atropelado por um carro na manhã de sexta-feira (10/10), na Primeira Rua do bairro da Paz, em Itaituba, região sudoeste do Pará. Uma câmera de segurança registrou o momento do sinistro.

Pelas imagens divulgadas pelo Giro Portal, é possível ver o animal parado na via quando o automóvel o atinge e segue sem prestar socorro.

A tutora disse ao Giro que o cão não teve graves fraturas, mas sofreu o impacto na região da cabeça. Ela pediu ajuda à ONG O Sol Nasce para Todos, que realizou os primeiros socorros. Apesar do susto, o animal já está se alimentando e caminhando normalmente.

Até o momento, o motorista não foi identificado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.



polícia

cão salsicha

atropelado por carro

itaituba


