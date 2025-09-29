Pedestre morre após ser atropelado por carreta na PA-263, em Breu Branco
A polícia informou que o motorista da carreta não prestou socorro e fugiu do local
Carlos Henrique dos Santos Amaral, de 50 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta nesta segunda-feira (29), em Breu Branco, na região sudeste do Pará. Ele tentava atravessar a rodovia PA-263, no perímetro urbano, quando foi atingido pelo automóvel.
Segundo o portal Correio de Carajás, a polícia da região informou que o motorista da carreta não prestou socorro e fugiu do local.
O Centro de Perícias Científicas do Pará (CPC) foi acionado para realizar os procedimentos técnicos e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí, ainda conforme o Correio de Carajás.
Até o momento, o condutor do automóvel que atropelou Carlos Henrique dos Santos Amaral não foi localizado pelas autoridades. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.
