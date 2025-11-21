Homem é morto a facadas ao tentar defender mulher de agressão

Na noite desta quinta-feira (20/11), um homem de 37 anos foi assassinado a facadas ao tentar impedir uma agressão contra uma mulher no Setor O, em Ceilândia (DF). A identidade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente.

De acordo com informações preliminares, o homem teria sido morto ao intervir em uma situação de possível violência doméstica. Testemunhas relataram que o agressor tentava invadir a residência da ex-companheira, e após uma discussão, a vítima se envolveu para tentar conter o conflito.

Durante a tentativa de defesa da mulher, o homem acabou sendo esfaqueado. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima sem sinais de vida. A área foi imediatamente isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil.

Equipes do 10º Batalhão da PM (Ceilândia) iniciaram buscas na região e conseguiram localizar o suspeito. Ele apresentava um ferimento na mão e foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia, onde o caso será investigado como homicídio.