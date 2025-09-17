Passageiro é atropelado por motorista de aplicativo após confusão durante corrida; entenda

Uma corrida de aplicativo que era para caracterizar mais um dia normal se transformou em um problema após um passageiro ser atropelado pelo próprio motorista do carro na cidade de Luziânia (GO), que fica localizada no Entorno do Distrito Federal. O crime ocorreu neste último sábado (13), mas as imagens da câmera de segurança foram divulgadas apenas nesta terça-feira (16).

Segundo relatos de testemunhas, o motivo para o atropelamento deve-se ao fato de que o condutor teria deixado o passageiro em um endereço errado. Por essa razão, a vítima começou a discutir com o homem e, logo depois, chegou até a sair do carro e bater a porta do veículo com força.

Nas filmagens, é possível observar o momento em que a vítima caminhava pela rua e, segundos depois, é atropelada pelo veículo depois de ter tido a discussão com o motorista de app. Após o acidente, o homem que estava dentro do carro fugiu e não prestou atendimento ao passageiro que continuou deitado na calçada.

Algumas testemunhas que estavam passando pelo local no momento do acidente ficaram assustadas com a cena e prestaram socorro imediato à vítima. O homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)