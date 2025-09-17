Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Passageiro é atropelado por motorista de aplicativo após confusão durante corrida; entenda

O condutor fugiu sem prestar socorro à vítima

Victoria Rodrigues
fonte

A confusão teria começado depois que o motorista errou o endereço do passageiro. (Foto: Reprodução/ @radarluzianiaonlinee)

Uma corrida de aplicativo que era para caracterizar mais um dia normal se transformou em um problema após um passageiro ser atropelado pelo próprio motorista do carro na cidade de Luziânia (GO), que fica localizada no Entorno do Distrito Federal. O crime ocorreu neste último sábado (13), mas as imagens da câmera de segurança foram divulgadas apenas nesta terça-feira (16).

Segundo relatos de testemunhas, o motivo para o atropelamento deve-se ao fato de que o condutor teria deixado o passageiro em um endereço errado. Por essa razão, a vítima começou a discutir com o homem e, logo depois, chegou até a sair do carro e bater a porta do veículo com força.

VEJA MAIS

image Sequestro de motorista de app termina com intervenção policial e morte de suspeito em Castanhal
Na ação, a PM apreendeu um revólver calibre .38 com numeração suprimida, três cápsulas deflagradas, duas munições percutidas, um celular e um relógio de metal

image Motorista de aplicativo suspeito de estuprar mulheres e ler trechos bíblicos é preso no Pará
O homem responderá por diversos crimes de estupro, cujas penas variam de seis a dez anos de prisão para cada ocorrência. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

image Assalto cinematográfico deixa motorista de app ferido e leva R$ 200 mil em joias em Tucuruí
As diligências policiais continuam para localizar os envolvidos e esclarecer todos os detalhes da ação criminosa

Nas filmagens, é possível observar o momento em que a vítima caminhava pela rua e, segundos depois, é atropelada pelo veículo depois de ter tido a discussão com o motorista de app. Após o acidente, o homem que estava dentro do carro fugiu e não prestou atendimento ao passageiro que continuou deitado na calçada.

Algumas testemunhas que estavam passando pelo local no momento do acidente ficaram assustadas com a cena e prestaram socorro imediato à vítima. O homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

corrida de aplicativo

motorista

atropelamento

endereço

testemunhas
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda