Motorista de aplicativo suspeito de estuprar mulheres e ler trechos bíblicos é preso no Pará

O homem responderá por diversos crimes de estupro, cujas penas variam de seis a dez anos de prisão para cada ocorrência. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

O Liberal
fonte

Motorista por aplicativo suspeito de estuprar mulheres e ler trechos bíblicos é preso no Pará. (Divulgação/ PCPA)

O motorista por aplicativo Marcelo Gustavo Lima de Souza, de 38 anos, foi localizado e preso nesta quarta-feira (3) na cidade de Monte Alegre, no oeste do Pará. Ele é suspeito de estuprar passageiras durante corridas em Manaus e estava sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas desde 2023. A captura contou com apoio da Polícia Civil do Pará.

De acordo com o delegado Rafael Costa e Silva, do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), diversas vítimas denunciaram o motorista no ano passado. “Em alguns episódios, o investigado chegou a ler trechos bíblicos durante os crimes e, em um dos casos, perguntou a uma vítima se ‘era bom fazer sexo grávida’”, afirmou.

Com base nos relatos, a Justiça expediu mandado de prisão contra Marcelo. Após a repercussão do caso nas redes sociais, ele fugiu de Manaus e passou a viver sem deixar rastros. Não foram registradas saídas por aeroportos, movimentações bancárias ou uso de celular em seu nome.

As investigações levaram a polícia a identificar que o suspeito estaria em Monte Alegre. “Encaminhamos cópia do mandado de prisão à Polícia Civil do Pará, que atuou com eficiência e efetuou a prisão”, disse Costa e Silva.

Marcelo responderá por diversos crimes de estupro, cujas penas variam de seis a dez anos de prisão para cada ocorrência. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

