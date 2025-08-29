Capa Jornal Amazônia
Assalto cinematográfico deixa motorista de app ferido e R$ 200 mil em joias são levados em Tucuruí

As diligências policiais continuam para localizar os envolvidos e esclarecer todos os detalhes da ação criminosa

O Liberal
fonte

Os criminosos fugiram levando cerca de R$ 200 mil em joias, dois celulares, uma máquina de cartão e a chave do carro. (Reprodução)

Ao menos três criminosos são procurados após um assalto cinematográfico registrado na tarde de quinta-feira (28), em Tucuruí, no sudeste do Pará. O alvo foi um casal comerciante de joias, mas um motorista de aplicativo também foi feito refém e acabou ferido. Os suspeitos fugiram levando cerca de R$ 200 mil em joias.

O crime ocorreu por volta das 15h, na avenida Michel Dib Tachy, no bairro Parque dos Buritis I. De acordo com informações do site Cor​reio de Carajás, um casal, que estava em uma caminhonete, foi surpreendido por dois assaltantes que chegaram em um carro tomado de um motorista de aplicativo. Armados, eles obrigaram o condutor a deitar no asfalto, enquanto a mulher também era rendida. Um terceiro envolvido ficou ao volante do veículo. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança.

As vítimas estavam no local para apresentar joias a um suposto comprador, quando foram surpreendidas. Os criminosos fugiram levando cerca de R$ 200 mil em joias, dois celulares, uma máquina de cartão e a chave do carro.

Perseguição e troca de tiros

A Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas com base nas informações repassadas pelas vítimas. Localizados em fuga, os assaltantes atiraram contra os policiais. Pouco depois, o veículo usado na ação foi encontrado na Vicinal do Morcegão, próximo ao presídio, na rodovia Transcametá.

Ao perceberem a aproximação da guarnição, os criminosos novamente efetuaram disparos e fugiram em direção a uma área de mata. Durante a perseguição, o pneu do carro foi danificado e o trio abandonou o veículo, desaparecendo na região.

Refém no porta-malas

Após a fuga, os policiais descobriram que dentro do porta-malas estava o motorista de aplicativo proprietário do carro, que havia sido rendido pelos criminosos antes do assalto às joias.

Ele foi atingido de raspão na cabeça durante a troca de tiros, mas foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e não corre risco de morte. O homem contou que havia sido chamado para uma corrida e logo depois feito refém pelos suspeitos.

As diligências continuam para localizar os envolvidos e esclarecer todos os detalhes da ação criminosa.

Palavras-chave

polícia

assalto cinematográfico em tucuruí

motorista de app ferido
Polícia
