Assalto cinematográfico deixa motorista de app ferido e R$ 200 mil em joias são levados em Tucuruí
As diligências policiais continuam para localizar os envolvidos e esclarecer todos os detalhes da ação criminosa
Ao menos três criminosos são procurados após um assalto cinematográfico registrado na tarde de quinta-feira (28), em Tucuruí, no sudeste do Pará. O alvo foi um casal comerciante de joias, mas um motorista de aplicativo também foi feito refém e acabou ferido. Os suspeitos fugiram levando cerca de R$ 200 mil em joias.
O crime ocorreu por volta das 15h, na avenida Michel Dib Tachy, no bairro Parque dos Buritis I. De acordo com informações do site Correio de Carajás, um casal, que estava em uma caminhonete, foi surpreendido por dois assaltantes que chegaram em um carro tomado de um motorista de aplicativo. Armados, eles obrigaram o condutor a deitar no asfalto, enquanto a mulher também era rendida. Um terceiro envolvido ficou ao volante do veículo. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança.
As vítimas estavam no local para apresentar joias a um suposto comprador, quando foram surpreendidas. Os criminosos fugiram levando cerca de R$ 200 mil em joias, dois celulares, uma máquina de cartão e a chave do carro.
Perseguição e troca de tiros
A Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas com base nas informações repassadas pelas vítimas. Localizados em fuga, os assaltantes atiraram contra os policiais. Pouco depois, o veículo usado na ação foi encontrado na Vicinal do Morcegão, próximo ao presídio, na rodovia Transcametá.
Ao perceberem a aproximação da guarnição, os criminosos novamente efetuaram disparos e fugiram em direção a uma área de mata. Durante a perseguição, o pneu do carro foi danificado e o trio abandonou o veículo, desaparecendo na região.
Refém no porta-malas
Após a fuga, os policiais descobriram que dentro do porta-malas estava o motorista de aplicativo proprietário do carro, que havia sido rendido pelos criminosos antes do assalto às joias.
Ele foi atingido de raspão na cabeça durante a troca de tiros, mas foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e não corre risco de morte. O homem contou que havia sido chamado para uma corrida e logo depois feito refém pelos suspeitos.
As diligências continuam para localizar os envolvidos e esclarecer todos os detalhes da ação criminosa.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA