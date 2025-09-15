Capa Jornal Amazônia
Secretário de Segurança ajuda homem atropelado e descobre que vítima é foragido

Tatuagem na perna do ciclista levantou suspeitas; homem possui passagens criminais por roubo e por dívida de pensão alimentícia

Uma consulta aos sistemas estaduais revelou que o homem possuía passagens criminais por roubo e estava com um mandado de prisão em aberto por não pagamento de pensão alimentícia, no valor que ultrapassa de R$ 5 mil. Imagem Ilustrativa (Freepik)

O secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, prestou socorro a um ciclista atropelado por uma motocicleta na Avenida Paraná, em Curitiba, e acabou descobrindo que o homem, na verdade, tinha um mandado de prisão em aberto e estava foragido.

O coronel relatou que, ao chegar ao local do acidente, percebeu que o homem estava com um cigarro de maconha e possuía uma tatuagem que levantou suspeita. O desenho em questão era uma carpa na perna direita, geralmente usada para identificar quem é ladrão no meio entre presos, como ressaltou o militar.

Além disso, o suspeito tentou se afastar durante o atendimento médico. O coronel informou que permaneceu no local até a chegada do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), que constatou que não havia ferimentos graves no homem. A polícia foi acionada e o homem foi levado para a Delegacia de Polícia. Ele foi preso e  não teve a identidade revelada.

Uma consulta aos sistemas estaduais revelou que o homem possuía passagens criminais por roubo e estava com um mandado de prisão em aberto por não pagamento de pensão alimentícia, no valor que ultrapassa de R$ 5 mil.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

