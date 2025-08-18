Capa Jornal Amazônia
Homem é preso por não pagar pensão alimentícia em Santarém

O mandado de prisão pode ser suspenso caso o débito seja quitado, o que permitirá a liberdade imediata do suspeito

O Liberal

A Polícia Federal prendeu, na tarde desta segunda-feira (18), um homem que estava foragido da justiça no Aeroporto de Santarém. Funcionário do terminal, ele foi abordado durante o expediente e encaminhado ao Sistema Prisional do Estado.

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém após o não pagamento de pensão alimentícia. Segundo a decisão judicial, o réu não apresentou qualquer justificativa para a inadimplência e deverá cumprir 90 dias de prisão em regime fechado. O mandado, no entanto, pode ser suspenso caso o débito seja quitado, permitindo a imediata liberdade.

De acordo com a PF, o cumprimento da ordem judicial integra uma reestruturação em andamento no aeroporto, voltada a reforçar a segurança e coibir o trânsito de foragidos da justiça no local.

