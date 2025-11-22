Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é mantida trancada em carro pelo marido e pede ajuda pelo WhatsApp: 'Ele é doido'

A vítima relatou que o marido a manteve presa com a criança e, durante o trajeto pela cidade, chegou a ameaçar colidir o carro contra um poste

O Liberal

Um homem foi preso em Trindade (GO) após manter a esposa e o filho do casal em cárcere privado dentro de um carro por várias horas. O caso ocorreu na última terça-feira (18/11), quando a mulher conseguiu enviar uma mensagem para a mãe, pelo WhatsApp, alertando sobre o perigo: “Meu marido está tentando fazer o pior comigo. Ele é doido”.

Ao receber o pedido de socorro, a mãe acionou a Polícia Militar de Goiás, que rapidamente localizou o veículo. O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia. Durante as apurações, os policiais verificaram que o homem já tinha passagem por estelionato e usava tornozeleira eletrônica.

A vítima relatou que o marido a manteve presa com a criança e, durante o trajeto pela cidade, chegou a ameaçar colidir o carro contra um poste, além de fazer outras intimidações.

O caso só não teve um desfecho mais grave porque, em um momento de distração do agressor, a mulher conseguiu enviar as mensagens que permitiram o resgate.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto a facadas por adolescente no Marajó

O garoto suspeito de atacar a vítima é procurado pela polícia

24.11.25 13h53

HOMICÍDIO

Sobrinho é preso suspeito de assassinar tio ‘Mata-Porco’ a facadas durante aniversário em Alenquer

O crime ocorreu na noite de domingo (23), no bairro Centro

24.11.25 11h58

ACIDENTE COM MORTE

Três pessoas morrem em acidente de moto em Santarém; busca por condutor leva à apreensão de armas

As vítimas na motocicleta colidiram com um carro de passeio na noite de domingo (23)

24.11.25 11h13

POLÍCIA

Quem era a mulher vítima de feminicídio em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, de 31 anos, era professora e seu corpo foi encontrado com sinais de violência em trilha próxima à Praia do Matadeiro

24.11.25 11h09

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

BRASIL

Mulher de 31 anos é violentada e morta em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, estudante de pós-graduação, estava a caminho da aula de natação. O crime aconteceu na última sexta-feira (21)

24.11.25 9h30

ACIDENTE COM MORTE

Três pessoas morrem em acidente de moto em Santarém; busca por condutor leva à apreensão de armas

As vítimas na motocicleta colidiram com um carro de passeio na noite de domingo (23)

24.11.25 11h13

POLÍCIA

Quem era a mulher vítima de feminicídio em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, de 31 anos, era professora e seu corpo foi encontrado com sinais de violência em trilha próxima à Praia do Matadeiro

24.11.25 11h09

PRESOS

Dupla é detida ao ser flagrada com maconha em Parauabepas

A ação policial que resultou na prisão dos suspeitos ocorreu no bairro da Paz

24.11.25 9h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda