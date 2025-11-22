Mulher é mantida trancada em carro pelo marido e pede ajuda pelo WhatsApp: 'Ele é doido'

Um homem foi preso em Trindade (GO) após manter a esposa e o filho do casal em cárcere privado dentro de um carro por várias horas. O caso ocorreu na última terça-feira (18/11), quando a mulher conseguiu enviar uma mensagem para a mãe, pelo WhatsApp, alertando sobre o perigo: “Meu marido está tentando fazer o pior comigo. Ele é doido”.

Ao receber o pedido de socorro, a mãe acionou a Polícia Militar de Goiás, que rapidamente localizou o veículo. O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia. Durante as apurações, os policiais verificaram que o homem já tinha passagem por estelionato e usava tornozeleira eletrônica.

A vítima relatou que o marido a manteve presa com a criança e, durante o trajeto pela cidade, chegou a ameaçar colidir o carro contra um poste, além de fazer outras intimidações.

O caso só não teve um desfecho mais grave porque, em um momento de distração do agressor, a mulher conseguiu enviar as mensagens que permitiram o resgate.