Pastor é preso suspeito de estuprar enteadas adolescentes
Um líder religioso foi detido na última quinta-feira (20/11), em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, sob a grave acusação de ter estuprado suas enteadas gêmeas. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande.
As vítimas, que atualmente têm 15 anos, relataram à polícia um longo histórico de violência sexual. De acordo com os depoimentos, os abusos teriam se estendido por um período de cerca de dez anos.
O caso veio à tona após uma das adolescentes tomar a iniciativa de denunciar os estupros à mãe. A jovem revelou que o padrasto, que é pastor, se aproveitava dos momentos em que a companheira estava fora de casa para cometer os crimes.
As investigações não se restringiram apenas ao caso das gêmeas. A apuração policial levantou indícios de que o religioso possui um padrão de comportamento abusivo, sendo também suspeito de ter cometido atos semelhantes contra a própria neta e a sobrinha de uma antiga parceira.
O homem foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável e permanece sob custódia, aguardando as deliberações da Justiça.
