Menino de oito anos morre atropelado por carro ao buscar bola na rua em Santarém
A criança atravessava a rodovia quando foi atingida por uma caminhonete, na tarde de sábado (30)
Um menino de oito anos, identificado como Allan Patrick de Souza Braga, morreu atropelado por uma caminhonete em Santarém, oeste do Pará. O acidente ocorreu na tarde de sábado (30), na Rodovia Curuá-Una, próximo à comunidade Volta Grande, região do planalto. Segundo as informações iniciais, a vítima havia ido buscar uma bola que caiu do outro lado de uma pista.
De acordo com o Portal O Impacto, a vítima estava brincando quando atravessou a pista para buscar uma bola. Nesse momento, foi atingido pela caminhonete. Com a colisão, o menino foi arremessado para dentro de uma área de mata. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Pessoas que estavam no local teriam informado às autoridades policiais que o condutor do carro não parou para prestar socorro e teria fugido após o acidente. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
