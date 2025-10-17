Homem é morto a tiros em frente à conveniência de Icoaraci

Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (17) em Icoaraci, distrito de Belém. De acordo com informações policiais, a vítima estava em frente a uma conveniência quando foi atacada pelos disparos feitos por dois suspeitos que chegaram em uma motocicleta. Um segundo homem, que também estava no estabelecimento, foi alvejado e socorrido em estado grave.

A informação da PM é que o crime ocorreu por volta de 13h30 na rua Monsenhor José Maria Azevedo, esquina com a rua Oito de Maio. A vítima e um amigo estariam em uma mesa no local quando os dois suspeitos armados e com capacetes se aproximaram. O garupa da moto desceu e disparou várias vezes em direção à vítima. De acordo com testemunhas, o homem ainda correu para tentar fugir. No entanto, o condutor da moto, que também estava armado, fez mais disparos contra o homem. A vítima morreu no local.

Os relatos policiais também apontam que o amigo da vítima, que estava na mesa no momento do ataque, acabou sendo alvejado durante a ação criminosa. Ele conseguiu correr para dentro da conveniência e escapou. Pessoas que estavam no local acionaram uma ambulância, que fez o socorro do baleado para uma unidade de saúde.

Familiares do homem que morreu estiveram no local após o homicídio e conversaram com a Polícia Militar. Não há mais informações sobre qual seria a motivação para o assassinato ou a autoria. Agentes da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil estiveram na área para dar início às investigações.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.