Polícia Militar flagra ponto de tráfico e apreende drogas no bairro São José Operário, em Santarém

Três homens foram detidos na tarde de sábado (18) após a Polícia Militar flagrar um ponto de venda de drogas no bairro São José Operário. A ação ocorreu durante rondas ostensivas, após denúncias anônimas apontarem intensa movimentação suspeita em uma residência localizada na Rua 31 de Março, esquina com a Rua Marajó.

Segundo a PM para o portal O Impacto, os policiais avistaram os três homens em frente a casa de alvenaria amarela. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir para o interior do imóvel, mas foram abordados ainda no primeiro cômodo da residência.

Entre os detidos está Ronilson Pinheiro de Sousa, monitorado por tornozeleira eletrônica. Durante a revista pessoal, foi encontrada com ele uma pochete contendo 61 porções de substância semelhante à maconha e R$ 275 em dinheiro trocado. Ronilson, que já responde a dois processos por tráfico de entorpecentes, teria confessado à polícia que comercializava drogas para um indivíduo conhecido como “Chocolate”.

Os outros dois homens abordados foram identificados como Jerffeson da Silva Cascais e Alex Lira Reis da Silva. Jerffeson declarou que correu ao ver a polícia por responder a um processo por homicídio. Já Alex afirmou ser usuário de drogas e possuir passagem por receptação. Com os dois, nada de ilícito foi encontrado.

Durante buscas no imóvel, os policiais localizaram uma balança de precisão na cozinha, reforçando a suspeita de que o local era utilizado como ponto de tráfico.

Os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. De acordo com a PM, o uso de algemas foi necessário devido ao risco de fuga e ao comportamento exaltado dos envolvidos.